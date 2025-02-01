Так готовили в деревнях! Картошка станет мягче и вкуснее в разы

1:15 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда после долгого рабочего дня хочется поскорее поужинать, но готовить нет сил, каждая минута на счету. Особенно если в планах запечь картошку в мундире, а она требует времени. Но шеф-повар Фил Викери знает, как ускорить процесс без потери вкуса!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Картофель

Лайфхак №1: микроволновка + гриль

Первый способ не только экономит время, но и снижает расход электроэнергии. Викери советует сначала разогреть картофель в микроволновке, а затем довести до готовности в духовке, используя режим гриля. Так духовку не придется разогревать заранее, а корочка получится золотистой и хрустящей. Главное — не забудьте надрезать кожуру, иначе клубни могут взорваться.

Лайфхак №2: чайная ложка в помощь

Этот метод работает только для духовки, так как металл в микроволновку класть нельзя. Просто положите в емкость с картошкой чайную ложку — она будет быстрее передавать тепло, ускоряя запекание. Такой прием сэкономит до 20 минут. Кстати, этот трюк работает и с другими корнеплодами!

Теперь ужин можно приготовить быстрее, а картошка останется такой же вкусной. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



