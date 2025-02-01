Хлеб, который не поднимет сахар: простая хитрость на каждый день

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Белый хлеб из муки высшего сорта — это продукт с высоким гликемическим индексом. Что это значит для нас? Такой хлеб быстро усваивается и резко повышает уровень сахара в крови. Это особенно опасно для людей с диабетом, предрасположенностью к этому заболеванию и для тех, кто следит за фигурой. Но есть способ сделать его безопаснее!

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Простой лайфхак от доктора Агапкина

Доктор Сергей Агапкин в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказал, как снизить гликемический индекс хлеба почти вдвое. Всё, что нужно сделать — просто заморозить его.

«Если заморозить такой хлеб в холодильнике, его гликемический индекс снижается вдвое. Более того, после размораживания и разогревания индекс продолжает уменьшаться», — объяснил врач.

Чтобы добиться этого эффекта, рекомендуется отправить хлеб в морозилку на ночь. Утром достаточно достать его, немного подогреть — и можно наслаждаться более полезным продуктом. Если заранее нарезать хлеб на порционные куски, разморозка займёт всего 10 минут.

Почему это работает

Заморозка меняет структуру крахмала в хлебе, превращая его в резистентный крахмал. Он усваивается медленнее и не вызывает резких скачков сахара в крови.

Теперь вы знаете, как сделать белый хлеб менее вредным, не отказываясь от любимого продукта!

Уточнения

Са́харный диабе́т — группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. В результате развивается гипергликемия — стойкое увеличение содержания глюкозы в крови.

