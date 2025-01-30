Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля

Хотите порадовать мужчину на 23 февраля вкусным и сытным угощением? Немецкий картофельный салат — идеальный вариант! Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус. В нашем варианте мы добавили к классическим ингредиентам маринованные огурцы, копчёную колбасу и укроп, а заправка из горчицы, уксуса и оливкового масла делает его особенно пикантным.
Что понадобится для приготовления (на 4 порции)
Как приготовить:
Шаг 1. Подготовка картофеля
Хорошо вымойте картофель и отварите в мундире. После остывания очистите его и нарежьте крупными ломтиками.
Шаг 2. Нарезка ингредиентов
Огурцы нарежьте тонкими кружочками, колбасу — соломкой, а укроп мелко порубите, удаляя жёсткие стебли.
Шаг 3. Смешивание компонентов
Лук очистите и нарежьте кольцами. Выложите его в салатник, добавьте картофель, огурцы, колбасу и укроп.
Шаг 4. Приготовление заправки
Смешайте оливковое масло, горчицу, уксус, добавьте соль и перец. Хорошо взбейте вилкой. Полейте салат соусом и аккуратно перемешайте.
Этот картофельный салат — настоящее воплощение немецкой кухни: простые ингредиенты, насыщенный вкус и аппетитный аромат. Идеально подойдёт как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу. Попробуйте — вам точно понравится!
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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