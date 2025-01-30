Картофельный салат с колбасой – любимый рецепт на 23 февраля

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите порадовать мужчину на 23 февраля вкусным и сытным угощением? Немецкий картофельный салат — идеальный вариант! Это блюдо сочетает в себе простоту приготовления и насыщенный вкус. В нашем варианте мы добавили к классическим ингредиентам маринованные огурцы, копчёную колбасу и укроп, а заправка из горчицы, уксуса и оливкового масла делает его особенно пикантным.

Фото: commons.wikimedia.org by Katrin Gilger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Салат из картофеля

Что понадобится для приготовления (на 4 порции)

Картофель — 500 г

Маринованные корнишоны — 7 шт.

Копчёная салями — 80 г

Репчатый лук — 2 шт.

Укроп — 5 веточек

Зернистая горчица — 1 ч. л. Семена горчицы — 2 ч. л.

Белый винный уксус — по вкусу

Оливковое масло — 4 ст. л.

Чёрный молотый перец и соль — по вкусу

Как приготовить:

Шаг 1. Подготовка картофеля

Хорошо вымойте картофель и отварите в мундире. После остывания очистите его и нарежьте крупными ломтиками.

Шаг 2. Нарезка ингредиентов

Огурцы нарежьте тонкими кружочками, колбасу — соломкой, а укроп мелко порубите, удаляя жёсткие стебли.

Шаг 3. Смешивание компонентов

Лук очистите и нарежьте кольцами. Выложите его в салатник, добавьте картофель, огурцы, колбасу и укроп.

Шаг 4. Приготовление заправки

Смешайте оливковое масло, горчицу, уксус, добавьте соль и перец. Хорошо взбейте вилкой. Полейте салат соусом и аккуратно перемешайте.

Этот картофельный салат — настоящее воплощение немецкой кухни: простые ингредиенты, насыщенный вкус и аппетитный аромат. Идеально подойдёт как самостоятельное блюдо или гарнир к мясу. Попробуйте — вам точно понравится!

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

