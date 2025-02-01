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Как обойти запреты кинотеатров и спокойно есть во время фильма

1:31
Еда

Каждый, кто ходил в кино, хоть раз задумывался: а можно ли принести с собой любимые снеки, или сотрудники кинотеатра тут же попросят покинуть зал? Вдруг принесённый бутерброд или шоколадка станут поводом для неприятного разговора с охраной? Давайте разберёмся, что говорят на этот счёт правила.

Кинохлопушка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кинохлопушка

Закон не запрещает еду в кино

Как оказалось, официального запрета на пронос еды и напитков в кинотеатр нет. Это подтверждают "Правила по киновидеообслуживанию": зритель имеет право взять с собой перекус и насладиться им во время просмотра. Исключение — алкоголь. Пронести спиртное нельзя, но в некоторых кинотеатрах в баре можно приобрести слабоалкогольные напитки.

Когда могут выгнать из зала

Есть всего две причины, по которым посетителя действительно могут попросить покинуть киносеанс:

Он нарушает общественный порядок, создавая дискомфорт другим зрителям.
Причиняет вред имуществу кинотеатра.
Но если сотрудник запрещает проход только из-за принесённой еды, то он сам нарушает права потребителя. В таком случае можно смело обращаться в соответствующие инстанции.

Можно или нельзя

Если вы решили взять с собой еду, это не противоречит закону. Главное — не мешать окружающим, соблюдать чистоту и вести себя культурно. А если кто-то из персонала настаивает на запрете, помните о своих правах и не бойтесь их отстаивать.

Уточнения

Кинотеа́тр — общественное здание или его часть с оборудованием для публичной демонстрации кинофильмов. Главное помещение кинотеатра — зрительный зал с экраном большого размера и системой воспроизведения звука.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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