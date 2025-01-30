Идеальное тесто для пирожков: рецепт, проверенный временем

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить идеальные пирожки, которые сохранят свежесть и вкус даже на следующий день? Пирожки с картошкой и сыром — идеальное решение для студентов и путешественников, ценящих вкусную и сытную еду несмотря на разнообразие фастфуда.
Ингредиенты для теста:
Ингредиенты для начинки:
Как приготовить
1. Подготовка начинки
Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Разомните его в пюре, добавьте сливочное масло, натертые плавленые сырки и свежую зелень. Обжарьте лук до золотистого цвета и вмешайте его в начинку.
2. Приготовление теста
В миске смешайте кефир, соль, сахар и яйцо. Добавьте соду и дайте постоять 2-3 минуты. Влейте растительное масло, тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая эластичное тесто.
3. Формирование пирожков
Разделите тесто на равные части по 70 г. Раскатайте каждый кусочек в лепешку, положите начинку и аккуратно защипите края, формируя пирожки.
4. Жарка
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими, наслаждаясь хрустящей корочкой и нежной начинкой.
Пирожки — форма множественного числа от пирожок.
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