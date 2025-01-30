Идеальное тесто для пирожков: рецепт, проверенный временем

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить идеальные пирожки, которые сохранят свежесть и вкус даже на следующий день? Пирожки с картошкой и сыром — идеальное решение для студентов и путешественников, ценящих вкусную и сытную еду несмотря на разнообразие фастфуда.

Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирожки

Ингредиенты для теста:

Кефир — 250 мл

Мука — 400 г

Яйцо — 1 шт.

Растительное масло — 20 мл

Сахар — 1 ст. л.

Соль — 1/2 ч. л.

Сода — 1/2 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

Картофель — 6 шт.

Плавленые сырки — 2 шт.

Зелень — по вкусу

Сливочное масло — 30 г

Лук — 1 шт.

Как приготовить

1. Подготовка начинки

Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Разомните его в пюре, добавьте сливочное масло, натертые плавленые сырки и свежую зелень. Обжарьте лук до золотистого цвета и вмешайте его в начинку.

2. Приготовление теста

В миске смешайте кефир, соль, сахар и яйцо. Добавьте соду и дайте постоять 2-3 минуты. Влейте растительное масло, тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая эластичное тесто.

3. Формирование пирожков

Разделите тесто на равные части по 70 г. Раскатайте каждый кусочек в лепешку, положите начинку и аккуратно защипите края, формируя пирожки.

4. Жарка

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими, наслаждаясь хрустящей корочкой и нежной начинкой.

Уточнения

Пирожки — форма множественного числа от пирожок.

