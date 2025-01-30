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Идеальное тесто для пирожков: рецепт, проверенный временем

1:53
Еда

Вы когда-нибудь задумывались, как приготовить идеальные пирожки, которые сохранят свежесть и вкус даже на следующий день? Пирожки с картошкой и сыром — идеальное решение для студентов и путешественников, ценящих вкусную и сытную еду несмотря на разнообразие фастфуда.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Yurii-mr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Пирожки

Ингредиенты для теста:

  • Кефир — 250 мл
  • Мука — 400 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Растительное масло — 20 мл
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сода — 1/2 ч. л.

Ингредиенты для начинки:

  • Картофель — 6 шт.
  • Плавленые сырки — 2 шт.
  • Зелень — по вкусу
  • Сливочное масло — 30 г
  • Лук — 1 шт.

Как приготовить

1. Подготовка начинки

Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Разомните его в пюре, добавьте сливочное масло, натертые плавленые сырки и свежую зелень. Обжарьте лук до золотистого цвета и вмешайте его в начинку.

2. Приготовление теста

В миске смешайте кефир, соль, сахар и яйцо. Добавьте соду и дайте постоять 2-3 минуты. Влейте растительное масло, тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте просеянную муку, замешивая эластичное тесто.

3. Формирование пирожков

Разделите тесто на равные части по 70 г. Раскатайте каждый кусочек в лепешку, положите начинку и аккуратно защипите края, формируя пирожки.

4. Жарка

Разогрейте сковороду с растительным маслом. Обжаривайте пирожки с обеих сторон до золотистой корочки. Подавайте горячими, наслаждаясь хрустящей корочкой и нежной начинкой.

Уточнения

Пирожки — форма множественного числа от пирожок.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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