Не добавляйте это в салаты! Ваша поджелудочная железа не выдержит

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Поджелудочная железа — один из самых уязвимых органов, который легко подвергается нагрузке. Многие люди сталкиваются с ее заболеваниями, а при нарушениях врачи рекомендуют жесткую диету, от которой нельзя отклоняться. Причем даже полезные на первый взгляд продукты могут причинить вред.

Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авокадо

Какие продукты вредны для поджелудочной железы

Терапевт Яна Шмелева рассказала, что при заболеваниях поджелудочной железы следует ограничивать жиры, даже растительные. Это значит, что орехи, семечки, масла, авокадо и оливки могут нанести вред.

Почему их стоит ограничить

Они содержат много растительных жиров, которые нагружают поджелудочную железу. Даже в маленьких количествах они могут спровоцировать ухудшение состояния.

Если в салате есть авокадо, орехи или семечки, масляная заправка уже не нужна — полезные жиры уже есть в ингредиентах.

А если у вас есть проблемы с поджелудочной железой, даже полезные продукты могут навредить. Важно строго контролировать жиры в рационе и не перегружать организм.

Уточнения

Поджелу́дочная железа́ — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями. У рыб поджелудочная железа слабо обособлена, более чёткое выделение в самостоятельный о́рган появляется у амфибий.

