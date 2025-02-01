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Не добавляйте это в салаты! Ваша поджелудочная железа не выдержит

1:09
Еда

Поджелудочная железа — один из самых уязвимых органов, который легко подвергается нагрузке. Многие люди сталкиваются с ее заболеваниями, а при нарушениях врачи рекомендуют жесткую диету, от которой нельзя отклоняться. Причем даже полезные на первый взгляд продукты могут причинить вред.

Авокадо
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Авокадо

Какие продукты вредны для поджелудочной железы

Терапевт Яна Шмелева рассказала, что при заболеваниях поджелудочной железы следует ограничивать жиры, даже растительные. Это значит, что орехи, семечки, масла, авокадо и оливки могут нанести вред.

Почему их стоит ограничить

  1. Они содержат много растительных жиров, которые нагружают поджелудочную железу.
  2. Даже в маленьких количествах они могут спровоцировать ухудшение состояния.

Если в салате есть авокадо, орехи или семечки, масляная заправка уже не нужна — полезные жиры уже есть в ингредиентах.

А если у вас есть проблемы с поджелудочной железой, даже полезные продукты могут навредить. Важно строго контролировать жиры в рационе и не перегружать организм.

Уточнения

Поджелу́дочная железа́ — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями. У рыб поджелудочная железа слабо обособлена, более чёткое выделение в самостоятельный о́рган появляется у амфибий.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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