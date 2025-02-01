Не добавляйте это в салаты! Ваша поджелудочная железа не выдержит

Поджелудочная железа — один из самых уязвимых органов, который легко подвергается нагрузке. Многие люди сталкиваются с ее заболеваниями, а при нарушениях врачи рекомендуют жесткую диету, от которой нельзя отклоняться. Причем даже полезные на первый взгляд продукты могут причинить вред.
Терапевт Яна Шмелева рассказала, что при заболеваниях поджелудочной железы следует ограничивать жиры, даже растительные. Это значит, что орехи, семечки, масла, авокадо и оливки могут нанести вред.
Если в салате есть авокадо, орехи или семечки, масляная заправка уже не нужна — полезные жиры уже есть в ингредиентах.
А если у вас есть проблемы с поджелудочной железой, даже полезные продукты могут навредить. Важно строго контролировать жиры в рационе и не перегружать организм.
Поджелу́дочная железа́ — крупный орган пищеварительной системы животных и человека, обладающий внешнесекреторной (экзокринной) и внутрисекреторной (эндокринной) функциями. У рыб поджелудочная железа слабо обособлена, более чёткое выделение в самостоятельный о́рган появляется у амфибий.
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