Вы пьете пиво и даже не догадываетесь, как оно влияет на ваш вес

Пиво всегда связывали с набором веса, но почему именно этот напиток угрожает фигуре больше, чем вино? Врач-диетолог Елена Соломатина объяснила, как оно влияет на организм и почему регулярное употребление пива может привести к ожирению.

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Почему пиво опаснее, чем кажется

Высокий гликемический индекс

Пиво повышает уровень глюкозы в крови, вызывая резкий выброс инсулина. Этот гормон отвечает за накопление жира, поэтому организм получает сигнал: "время делать запасы".

Большие порции + вредные закуски

Само по себе пиво не слишком калорийно, но его пьют в больших объемах, дополняя чипсами, копченостями и снеками. В итоге — колоссальный избыток калорий.

Фитоэстрогены — гормональная ловушка

В пиве содержатся фитоэстрогены, аналоги женских половых гормонов. Их избыток приводит к накоплению жира, особенно в области живота и на внутренних органах, включая печень.

Проблема не только у мужчин

Многие считают, что "пивной живот" — проблема мужчин, но на самом деле ожирение от пива грозит и женщинам. Жир откладывается не только под кожей, но и вокруг внутренних органов, что особенно опасно для здоровья.

Уточнения

Фитоэстроге́ны — это разнородная группа природных нестероидных растительных соединений, которые благодаря своему строению, сходному с эстрадиолом, могут вызывать эстрогенный и (или) антиэстрогенный эффект. Существует три основных биоактивных класса фитоэстрогенов: изофлавоны, куместаны и лигнаны.



