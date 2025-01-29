Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Lada Niva готовится к перезапуску: всё, что нужно знать о легенде
Безопасно ли использовать деревянную посуду — мнение специалистов
Искусство носить серебро: главные правила элегантного образа
Весенняя уборка окон: лучшие методы для быстрого результата
Это нужно успеть сделать до распускания почек: 5 секретов для успешного сезона
Хотите удивить гостей? Мраморный брауни с начинкой точно станет хитом
Ювелирное ограбление от обезьян на Шри-Ланке
Дворняги против породистых собак: кто здоровее и почему
Похудеть на 18 кг австралийке помог этот необычный способ

Гречка заиграет новыми вкусами: добавьте эту специю

1:29
Еда

Гречневая каша сама по себе получается рассыпчатой и нежной, даже если не прилагать особых усилий. Но стоит добавить всего один ингредиент, и ее вкус заиграет новыми оттенками.

Гречка
Фото: commons.wikimedia.org by Kagor, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гречка

Секрет заключается в добавлении специи, которая есть почти на каждой кухне.

Главный ингредиент для идеальной гречки

Придать гречке особый аромат и насыщенный вкус поможет куркума. Эта специя не только делает кашу аппетитнее, но и насыщает ее полезными свойствами.

Как правильно готовить гречневую кашу

Чтобы добиться идеального результата, следуйте простым шагам:

  • Промойте гречневую крупу и дайте воде полностью стечь.
  • Обжарьте гречку на сухой сковороде на среднем огне. Это усилит ее аромат.
  • Готовьте кашу прямо в сковороде, добавив воду в пропорции 1:2, или переложите в кастрюлю и варите там.
  • После закипания посолите по вкусу и уменьшите огонь до минимума.
  • В это время смешайте растопленное сливочное масло с чайной ложкой куркумы.
  • Добавьте смесь в кашу за 5 минут до готовности.
  • Выключите огонь и дайте каше настояться под крышкой 10-15 минут.

Благодаря такому способу гречка становится особенно ароматной и насыщенной. Теперь привычное блюдо приобретет новый вкус, который наверняка вам понравится!

Уточнения

Гре́чка или па́спалум (паспалюм) (лат. Paspalum), — род травянистых растений семейства Злаки (Poaceae).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале
Шоу-бизнес
Стали известны имена новых ведущих Модного приговора на Первом канале Аудио 
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Авто
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя Аудио 
Кошка кусается, когда её гладят? Вот что делать хозяину питомца
Домашние животные
Кошка кусается, когда её гладят? Вот что делать хозяину питомца Аудио 
Популярное
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя

Узнайте, как безопасно и эффективно очистить моторный отсек автомобиля, чтобы продлить срок службы двигателя и избежать повреждений.

Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Последние материалы
Похудеть на 18 кг австралийке помог этот необычный способ
Жители Болгарии увеличили расходы на отопление
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой**
Теннисное колье снова в тренде: как носить самые стильные модели
Что делать, если ваша кошка ведет себя агрессивно во время еды? Советы владельцам питомцев
Дизайн, который приносит деньги: как улучшить квартиру для аренды
Диетолог объяснила, стоит ли опасаться ГМО в составе продуктов
Жарка без брызг масла: этот способ вас удивит
Разговорчивый кот: как понять его поведение и уменьшить количество мяуканья
Функциональная прихожая: 5 главных правил оформления
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.