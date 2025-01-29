Жарка без брызг масла: этот способ вас удивит

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Каждая хозяйка хотя бы раз сталкивалась с неприятной ситуацией: во время жарки котлет или стейков масло вдруг начинает вести себя непредсказуемо, разбрызгиваясь во все стороны. В результате кухня покрывается жирными пятнами, одежда страдает, а иногда можно и ожог получить.

Фото: commons.wikimedia.org/ by Hye-youngJung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Процесс приготовления

Почему масло "бунтует"

Причина этого кроется в контакте масла с влагой. Жидкость, выделяемая продуктами во время готовки, или остатки воды на сковороде после мытья создают условия, при которых масло буквально "взрывается", разлетаясь в разные стороны.

Чтобы этого избежать, многие хозяйки прибегают к простому трюку — посыпают сковороду солью. Однако у такого метода есть недостаток: если переборщить, блюдо может оказаться пересоленным. К счастью, есть более безопасный способ.

Чем заменить соль

Опытные повара советуют использовать вместо соли уксус. Такой совет дала повар Юлия Архипова, эксперт сетевого издания "БелНовости".

Достаточно слегка смочить бумажное полотенце уксусом и протереть им дно сухой сковороды перед жаркой. Благодаря этому поверхность стабилизируется, а разбрызгивание масла значительно уменьшится.

При этом не стоит беспокоиться о вкусе блюда — уксус не повлияет на него, ведь он не добавляется в сам продукт. Более того, он быстро выветривается, не оставляя запаха.

Этот метод прост, эффективен и безопасен. Теперь кухня останется чистой, а готовка — комфортной.

Уточнения

У́ксус (от др.-греч. ὄξος) — водный раствор уксусной кислоты (обычно 9% или 6%), применяемый в кулинарии в качестве приправы и консерванта.



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