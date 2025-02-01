Любительское, крестьянское, традиционное – какое масло лучше и почему

В магазине легко запутаться среди множества упаковок с разными названиями и процентами жирности. Как понять, что перед вами настоящее сливочное масло, а не продукт с заменителями? Заместитель руководителя АНО "Российская система качества" Елена Саратцева рассказала, на что обращать внимание.

Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сливочное масло

Главные признаки качественного масла

1. Проверяйте упаковку

Фольга — лучший вариант. Она защищает масло от окисления, в отличие от прозрачной пленки, которая не дает надежной защиты.

2. Следите за внешним видом

Деформированная упаковка или неровная форма масла внутри могут указывать на повторную заморозку, что ухудшает вкус и текстуру продукта.

3. Разбирайтесь в составе

Настоящее сливочное масло должно содержать только молоко, сливки, сухое молоко или пахту.

Если в составе есть растительные жиры, консерванты или эмульгаторы, перед вами не натуральное масло.

Чем различаются виды масла

На прилавках можно встретить разные названия, но они отличаются только жирностью:

"Традиционное" — 82,5% жирности (самое насыщенное и полезное)

"Крестьянское" — 72,5% жирности

"Любительское" — 80% жирности

"Сливочное" — 78-80% жирности

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % (чаще — 72,5—82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).



