Любительское, крестьянское, традиционное – какое масло лучше и почему

В магазине легко запутаться среди множества упаковок с разными названиями и процентами жирности. Как понять, что перед вами настоящее сливочное масло, а не продукт с заменителями? Заместитель руководителя АНО "Российская система качества" Елена Саратцева рассказала, на что обращать внимание.
1. Проверяйте упаковку
Фольга — лучший вариант. Она защищает масло от окисления, в отличие от прозрачной пленки, которая не дает надежной защиты.
2. Следите за внешним видом
Деформированная упаковка или неровная форма масла внутри могут указывать на повторную заморозку, что ухудшает вкус и текстуру продукта.
3. Разбирайтесь в составе
Настоящее сливочное масло должно содержать только молоко, сливки, сухое молоко или пахту.
Если в составе есть растительные жиры, консерванты или эмульгаторы, перед вами не натуральное масло.
На прилавках можно встретить разные названия, но они отличаются только жирностью:
Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % (чаще — 72,5—82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).
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