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Любительское, крестьянское, традиционное – какое масло лучше и почему

Еда

В магазине легко запутаться среди множества упаковок с разными названиями и процентами жирности. Как понять, что перед вами настоящее сливочное масло, а не продукт с заменителями? Заместитель руководителя АНО "Российская система качества" Елена Саратцева рассказала, на что обращать внимание.

Сливочное масло
Фото: Adobe Stock by Pixel-Shot, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сливочное масло

Главные признаки качественного масла

1. Проверяйте упаковку

Фольга — лучший вариант. Она защищает масло от окисления, в отличие от прозрачной пленки, которая не дает надежной защиты.

2. Следите за внешним видом

Деформированная упаковка или неровная форма масла внутри могут указывать на повторную заморозку, что ухудшает вкус и текстуру продукта.

3. Разбирайтесь в составе

Настоящее сливочное масло должно содержать только молоко, сливки, сухое молоко или пахту.
Если в составе есть растительные жиры, консерванты или эмульгаторы, перед вами не натуральное масло.

Чем различаются виды масла

На прилавках можно встретить разные названия, но они отличаются только жирностью:

  • "Традиционное" — 82,5% жирности (самое насыщенное и полезное)
  • "Крестьянское" — 72,5% жирности
  • "Любительское" — 80% жирности
  • "Сливочное" — 78-80% жирности

Уточнения

Сли́вочное ма́сло — пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50—82,5 % (чаще — 72,5—82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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