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Почему стоит употреблять мёд и корицу вместе? Рецепт, как приготовить полезный напиток

1:03
Еда

В чем польза меда и корицы

Мед и корица богаты питательными веществами, включая клетчатку, сахара, витамины и минералы. Они помогают поддерживать хорошее здоровье и функционирование иммунной системы человека.

Чай
Фото: Designed by Freepik by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чай

Кроме того, мед и корица богаты фосфором, кальцием, железом, натрием, калием, магнием, цинком. Корица и мед улучшают самочувствие во время простудных заболеваний, помогают снять отек слизистых оболочек, придают энергии, снимают такие симптомы, как боль в горле и кашель.

Также корица улучшает концентрацию внимания и память, помогает в борьбе с апатией и бессонницей.

Как правильно принимать мед и корицу

Возьмите 0,5 чайной ложки корицы и залейте ее одним стаканом горячей воды. После того как напиток остынет, добавьте в него чайную ложку меда и перемешайте. Желательно пить этот напиток вечером, перед сном.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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