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Секрет продуктивности фрилансера – правильное питание! Меню для тех, кто работает дома

1:41
Еда

Фриланс — это свобода, но вместе с ней приходит хаотичное питание и перекусы на бегу. Полуфабрикаты и сладости легко становятся частью рациона, когда дедлайны горят, а времени на готовку не хватает. Однако правильное питание напрямую влияет на концентрацию, энергию и продуктивность.

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Фото: commons.wikimedia.org by Mariadelapenia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
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С чего начать день

Полноценный завтрак — основа продуктивности.

Включите в него:

  • Белки (яйцо, творог, йогурт)
  • Сложные углеводы (каша, цельнозерновой хлеб)
  • Полезные жиры (орехи, масло, авокадо)

Пример идеального завтрака: каша с ягодами и орехами или яичница с овощами на растительном масле.

Что съесть на обед

Во время работы не хочется тратить много времени на готовку, но важно избегать тяжелой пищи, которая вызывает сонливость.

Легкие блюда для энергии и сытости:

  • Салат с курицей, тунцом или лососем
  • Овощной суп или легкий бульон
  • Цельнозерновые каши с белком

Чем перекусить, чтобы не тянуться за сладким

Фрилансерам сложно устоять перед печеньем и шоколадками, но есть полезные альтернативы:

  • Орехи (горсть миндаля, грецких или кешью)
  • Натуральный йогурт
  • Фрукты (яблоки, бананы, ягоды)
  • Овощная нарезка (морковь, огурцы, перец)
  • Не забывайте про воду!
  • Работа за компьютером часто приводит к обезвоживанию, а это — головные боли, усталость и снижение концентрации.

Лучший выбор:

  • Обычная вода (1,5-2 литра в день)
  • Зеленый чай
  • Натуральные соки без сахара

Уточнения

Фрила́нсер — свободный работник. Термин фрилансер обычно приписывается Вальтеру Скотту (используется в романе «Айвенго» (1819) для описания средневекового наёмного воина, букв. «вольного копейщика», но употреблялся и ранее, по крайней мере, с самого начала XIX века.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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