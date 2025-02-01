Секрет продуктивности фрилансера – правильное питание! Меню для тех, кто работает дома

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Фриланс — это свобода, но вместе с ней приходит хаотичное питание и перекусы на бегу. Полуфабрикаты и сладости легко становятся частью рациона, когда дедлайны горят, а времени на готовку не хватает. Однако правильное питание напрямую влияет на концентрацию, энергию и продуктивность.

Фото: commons.wikimedia.org by Mariadelapenia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ офис

С чего начать день

Полноценный завтрак — основа продуктивности.

Включите в него:

Белки (яйцо, творог, йогурт)

Сложные углеводы (каша, цельнозерновой хлеб)

Полезные жиры (орехи, масло, авокадо)

Пример идеального завтрака: каша с ягодами и орехами или яичница с овощами на растительном масле.

Что съесть на обед

Во время работы не хочется тратить много времени на готовку, но важно избегать тяжелой пищи, которая вызывает сонливость.

Легкие блюда для энергии и сытости:

Салат с курицей, тунцом или лососем

Овощной суп или легкий бульон

Цельнозерновые каши с белком

Чем перекусить, чтобы не тянуться за сладким

Фрилансерам сложно устоять перед печеньем и шоколадками, но есть полезные альтернативы:

Орехи (горсть миндаля, грецких или кешью)

Натуральный йогурт

Фрукты (яблоки, бананы, ягоды)

Овощная нарезка (морковь, огурцы, перец)

Не забывайте про воду!

Работа за компьютером часто приводит к обезвоживанию, а это — головные боли, усталость и снижение концентрации.

Лучший выбор:

Обычная вода (1,5-2 литра в день)

Зеленый чай

Натуральные соки без сахара

Уточнения

Фрила́нсер — свободный работник. Термин фрилансер обычно приписывается Вальтеру Скотту (используется в романе «Айвенго» (1819) для описания средневекового наёмного воина, букв. «вольного копейщика», но употреблялся и ранее, по крайней мере, с самого начала XIX века.



