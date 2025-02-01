Секрет продуктивности фрилансера – правильное питание! Меню для тех, кто работает дома

Фриланс — это свобода, но вместе с ней приходит хаотичное питание и перекусы на бегу. Полуфабрикаты и сладости легко становятся частью рациона, когда дедлайны горят, а времени на готовку не хватает. Однако правильное питание напрямую влияет на концентрацию, энергию и продуктивность.
Включите в него:
Пример идеального завтрака: каша с ягодами и орехами или яичница с овощами на растительном масле.
Во время работы не хочется тратить много времени на готовку, но важно избегать тяжелой пищи, которая вызывает сонливость.
Фрилансерам сложно устоять перед печеньем и шоколадками, но есть полезные альтернативы:
Фрила́нсер — свободный работник. Термин фрилансер обычно приписывается Вальтеру Скотту (используется в романе «Айвенго» (1819) для описания средневекового наёмного воина, букв. «вольного копейщика», но употреблялся и ранее, по крайней мере, с самого начала XIX века.
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