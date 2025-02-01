Как жарить рыбу, чтобы не пришлось мыть всю кухню? Лайфхак в одной фразе

Жареная рыба — это золотистая хрустящая корочка и сочная мякоть внутри. Но чтобы добиться такого результата, важно учитывать тонкости приготовления. Эксперты раскрыли секреты идеальной жарки.
Лайфхак для чистоты кухни — поместите муку в полиэтиленовый пакет, добавьте рыбу, встряхните. Так панировка распределится равномерно, а руки и стол останутся чистыми.
Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
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