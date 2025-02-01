Как жарить рыбу, чтобы не пришлось мыть всю кухню? Лайфхак в одной фразе

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Жареная рыба — это золотистая хрустящая корочка и сочная мякоть внутри. Но чтобы добиться такого результата, важно учитывать тонкости приготовления. Эксперты раскрыли секреты идеальной жарки.

Фото: pixabay.com by DanaTentis, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая сёмга с помидорами черри

Как подготовить рыбу

Любая рыба подойдет — главное, тщательно очистить и выпотрошить тушку.

Будьте осторожны с желчным пузырем! Если его повредить, мясо станет горьким.

Посолите рыбу за 10 минут до жарки — это усилит вкус.

Как сделать хрустящую корочку

Классическая панировка — обваляйте куски рыбы в муке. Альтернативный способ — обмакните в смесь яйца и молока, затем запанируйте в муке.

Лайфхак для чистоты кухни — поместите муку в полиэтиленовый пакет, добавьте рыбу, встряхните. Так панировка распределится равномерно, а руки и стол останутся чистыми.

Правила жарки

Используйте горячее масло — растительное или смесь растительного и топленого сливочного.

Не накрывайте сковороду крышкой — иначе рыба не поджарится, а начнет тушиться.

Жарьте по 5-7 минут с каждой стороны — до румяной корочки.

Уточнения

Лайфха́к — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.

