Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт

Чай с молоком — один из самых популярных напитков в Великобритании и Азии. Но действительно ли это полезное сочетание? Как выяснилось, не всё так просто.
В эфире программы "Жить здорово!" доктор Елена Малышева объяснила, что молочный белок казеин блокирует усвоение полезных веществ из чая — эпигаллокатехинов.
Исследование в Китае с участием 40 тысяч человек показало, что люди, которые пьют по три чашки чая в день, реже сталкиваются с катарактой и проблемами со зрением.
Дело в том, что эпигаллокатехины — мощные антиоксиданты, которые:
Диетоло́гия — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях.
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