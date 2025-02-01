Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Чай с молоком — один из самых популярных напитков в Великобритании и Азии. Но действительно ли это полезное сочетание? Как выяснилось, не всё так просто.

Фото: flickr.com by amlamster, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Горячий чай

Что не так с чаем и молоком

В эфире программы "Жить здорово!" доктор Елена Малышева объяснила, что молочный белок казеин блокирует усвоение полезных веществ из чая — эпигаллокатехинов.

Почему эпигаллокатехины важны

Исследование в Китае с участием 40 тысяч человек показало, что люди, которые пьют по три чашки чая в день, реже сталкиваются с катарактой и проблемами со зрением.

Дело в том, что эпигаллокатехины — мощные антиоксиданты, которые:

Защищают глаза от возрастных изменений Снижают риск онкологических заболеваний Укрепляют иммунитет и сосуды

Как правильно пить чай

Лучше без молока и сахара — так чай сохранит все полезные свойства.

Температура не должна превышать 60°C, чтобы избежать ожогов слизистой и негативного влияния на желудок.

Уточнения

Диетоло́гия — область медицины, изучающая вопросы лечебного (диетотерапия) и профилактического (диетопрофилактика) питания человека и животных, в том числе больных, а также прикладная дисциплина по организации питания в лечебных учреждениях.

