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Зачем тратить деньги на витамины, если это есть в обычных бобовых

1:15
Еда

Белок — важнейший элемент для здоровья костей и энергии. Многие получают его из мяса, но если у вас повышенный холестерин, стоит обратить внимание на растительные альтернативы. Одним из лучших источников белка являются бобовые — и, как оказалось, они способны замедлять старение и укреплять организм.

Нут
Фото: flickr.com by Veganbaking.net from USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Нут

Почему бобовые полезнее мяса

Исследования подтверждают: если есть бобовые 5 раз в неделю, можно замедлить процессы старения. А диетолог Михаил Гинзбург и вовсе рекомендует употреблять их ежедневно, поскольку разные виды содержат различные аминокислоты, белки и витамины.

Какие бобовые самые полезные

  • Нут — суперфуд для нервной системы
    Богат витаминами группы В, которые помогают бороться со стрессом, тревожностью и депрессией.
  • Чечевица — поддержка сердца и сосудов
    Снижает уровень холестерина, улучшает кровообращение и помогает предотвратить атеросклероз.
  • Горох — защита от диабета и стрессов
    Содержит бигуаниды, которые помогают предотвратить диабет 2 типа. А также богат магнием и витамином B6, улучшающими общее самочувствие.

Уточнения

Нут  — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура. Общеупотребительные названия — воложский горох, грецкий горох, бараний горох, нохут.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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