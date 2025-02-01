Зачем тратить деньги на витамины, если это есть в обычных бобовых

Белок — важнейший элемент для здоровья костей и энергии. Многие получают его из мяса, но если у вас повышенный холестерин, стоит обратить внимание на растительные альтернативы. Одним из лучших источников белка являются бобовые — и, как оказалось, они способны замедлять старение и укреплять организм.
Исследования подтверждают: если есть бобовые 5 раз в неделю, можно замедлить процессы старения. А диетолог Михаил Гинзбург и вовсе рекомендует употреблять их ежедневно, поскольку разные виды содержат различные аминокислоты, белки и витамины.
Нут — травянистое растение семейства Бобовые (Fabaceae), зернобобовая культура. Общеупотребительные названия — воложский горох, грецкий горох, бараний горох, нохут.
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