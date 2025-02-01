Больше не покупаю лаваш! Готовлю дома по этому простому рецепту

Иногда так хочется сделать домашнюю шаурму или подать к столу свежий лаваш, но его нет под рукой. Идти в магазин или заказать доставку? А может, просто приготовить его самостоятельно? На самом деле, испечь лаваш на сковороде — проще простого!
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш
Что понадобится
Для приготовления тонкого и эластичного лаваша вам понадобятся:
350 г муки
1 ч. л. соли
180 мл горячей воды
2 ст. л. растительного масла
Как приготовить лаваш дома
Замес теста Просейте муку в миску, сделайте небольшое углубление и влейте горячую подсоленную воду. Перемешайте вилкой, затем добавьте растительное масло.
Остывание и вымешивание Дайте тесту немного остыть, затем выложите на рабочую поверхность и хорошо вымесите руками. Оно должно стать гладким и эластичным.
Отдых в холодильнике Скатайте тесто в шар, оберните пленкой и уберите в холодильник на 45 минут.
Раскатка и формирование лепешек Сформируйте из теста толстый жгут, разделите его на 10-12 частей. Каждую раскатайте как можно тоньше.
Обжарка Выпекайте лаваш на сухой сковороде по 30 секунд с каждой стороны. Готовые лепешки сбрызните водой и накройте полотенцем, чтобы они оставались мягкими.
Уточнения
Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.