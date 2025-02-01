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Больше не покупаю лаваш! Готовлю дома по этому простому рецепту

1:28
Еда

Иногда так хочется сделать домашнюю шаурму или подать к столу свежий лаваш, но его нет под рукой. Идти в магазин или заказать доставку? А может, просто приготовить его самостоятельно? На самом деле, испечь лаваш на сковороде — проще простого!

Лаваш
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лаваш

Что понадобится

Для приготовления тонкого и эластичного лаваша вам понадобятся:

  • 350 г муки
  • 1 ч. л. соли
  • 180 мл горячей воды
  • 2 ст. л. растительного масла

Как приготовить лаваш дома

  1. Замес теста
    Просейте муку в миску, сделайте небольшое углубление и влейте горячую подсоленную воду. Перемешайте вилкой, затем добавьте растительное масло.
  2. Остывание и вымешивание
    Дайте тесту немного остыть, затем выложите на рабочую поверхность и хорошо вымесите руками. Оно должно стать гладким и эластичным.
  3. Отдых в холодильнике
    Скатайте тесто в шар, оберните пленкой и уберите в холодильник на 45 минут.
  4. Раскатка и формирование лепешек
    Сформируйте из теста толстый жгут, разделите его на 10-12 частей. Каждую раскатайте как можно тоньше.
  5. Обжарка
    Выпекайте лаваш на сухой сковороде по 30 секунд с каждой стороны. Готовые лепешки сбрызните водой и накройте полотенцем, чтобы они оставались мягкими.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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