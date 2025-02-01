Больше не покупаю лаваш! Готовлю дома по этому простому рецепту

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Иногда так хочется сделать домашнюю шаурму или подать к столу свежий лаваш, но его нет под рукой. Идти в магазин или заказать доставку? А может, просто приготовить его самостоятельно? На самом деле, испечь лаваш на сковороде — проще простого!

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Лаваш

Что понадобится

Для приготовления тонкого и эластичного лаваша вам понадобятся:

350 г муки

1 ч. л. соли

180 мл горячей воды

2 ст. л. растительного масла

Как приготовить лаваш дома

Замес теста

Просейте муку в миску, сделайте небольшое углубление и влейте горячую подсоленную воду. Перемешайте вилкой, затем добавьте растительное масло. Остывание и вымешивание

Дайте тесту немного остыть, затем выложите на рабочую поверхность и хорошо вымесите руками. Оно должно стать гладким и эластичным. Отдых в холодильнике

Скатайте тесто в шар, оберните пленкой и уберите в холодильник на 45 минут. Раскатка и формирование лепешек

Сформируйте из теста толстый жгут, разделите его на 10-12 частей. Каждую раскатайте как можно тоньше. Обжарка

Выпекайте лаваш на сухой сковороде по 30 секунд с каждой стороны. Готовые лепешки сбрызните водой и накройте полотенцем, чтобы они оставались мягкими.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



