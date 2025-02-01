Как всего 50 граммов этого продукта в день могут улучшить ваш сон

Халва известна во всем мире и радует сладкоежек уже с V века до нашей эры. Но, кроме приятного вкуса, она еще и полезна для организма — разумеется, если речь идет о качественном продукте, а не о подделках.
Этот восточный десерт содержит магний и витамины группы B, которые оказывают положительное влияние на нервную систему. А в современном мире, полном стресса, это особенно важно.
Сбалансированная нервная система — это:
Так что, вместо печенья с сомнительным составом, лучше выбрать халву.
Качественный продукт легко определить по внешнему виду. Не стоит покупать халву, если:
Халва — полезный, но калорийный продукт. Оптимальная порция — 50 г в день. Этого достаточно, чтобы получить пользу и насладиться вкусом, не перегружая организм лишними калориями.
Халва́ — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %. Халвой также называют и другие виды сахаристых кондитерских изделий.
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