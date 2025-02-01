Как всего 50 граммов этого продукта в день могут улучшить ваш сон

1:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Халва известна во всем мире и радует сладкоежек уже с V века до нашей эры. Но, кроме приятного вкуса, она еще и полезна для организма — разумеется, если речь идет о качественном продукте, а не о подделках.

Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain халва

Почему халва полезна

Этот восточный десерт содержит магний и витамины группы B, которые оказывают положительное влияние на нервную систему. А в современном мире, полном стресса, это особенно важно.

Сбалансированная нервная система — это:

Крепкий сон

Спокойствие и стрессоустойчивость

Улучшение работы мозга

Так что, вместо печенья с сомнительным составом, лучше выбрать халву.

Как выбрать хорошую халву

Качественный продукт легко определить по внешнему виду. Не стоит покупать халву, если:

На поверхности выступил растительный жир

Видны капли влаги — это признак неправильного хранения

Сколько халвы можно есть без вреда

Халва — полезный, но калорийный продукт. Оптимальная порция — 50 г в день. Этого достаточно, чтобы получить пользу и насладиться вкусом, не перегружая организм лишними калориями.

Уточнения

Халва́ — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %. Халвой также называют и другие виды сахаристых кондитерских изделий.



