Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сон для красоты: 6 привычек, которые мешают выглядеть молодо
Раскрыты новые факты по делу об убийстве Игоря Талькова
Как сделать обувь менее скользкой: нужно просто распылить это средство на подошвы
СМИ Украины остались без финансовой поддержки после указа Трампа
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Главные причины завести суккулент в своей квартире: это красиво и полезно
30 фактов о целлюлите, которые помогут вам разобраться в проблеме
Этот тропический плод поможет ускорить обмен веществ
Полный привод не спасет: правда о зимнем вождении, которую мало кто знает

Как всего 50 граммов этого продукта в день могут улучшить ваш сон

1:12
Еда

Халва известна во всем мире и радует сладкоежек уже с V века до нашей эры. Но, кроме приятного вкуса, она еще и полезна для организма — разумеется, если речь идет о качественном продукте, а не о подделках.

халва
Фото: Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
халва

Почему халва полезна

Этот восточный десерт содержит магний и витамины группы B, которые оказывают положительное влияние на нервную систему. А в современном мире, полном стресса, это особенно важно.

Сбалансированная нервная система — это:

  • Крепкий сон
  • Спокойствие и стрессоустойчивость
  • Улучшение работы мозга

Так что, вместо печенья с сомнительным составом, лучше выбрать халву.

Как выбрать хорошую халву

Качественный продукт легко определить по внешнему виду. Не стоит покупать халву, если:

  • На поверхности выступил растительный жир
  • Видны капли влаги — это признак неправильного хранения

Сколько халвы можно есть без вреда

Халва — полезный, но калорийный продукт. Оптимальная порция — 50 г в день. Этого достаточно, чтобы получить пользу и насладиться вкусом, не перегружая организм лишними калориями.

Уточнения

Халва́ — восточная сладость из взбитой с пенообразователем карамельной массы и растёртых обжаренных ядер орехов, арахиса, семян масличных культур (подсолнечник, кунжут), с массовой долей жира не менее 25 %. Халвой также называют и другие виды сахаристых кондитерских изделий.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Шоу-бизнес
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле Аудио 
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Туризм
Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025 Аудио 
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Загадка, над которой ломали голову десятилетиями: что обнаружили в Тихом океане? Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Последние материалы
Как сделать обувь менее скользкой: нужно просто распылить это средство на подошвы
СМИ Украины остались без финансовой поддержки после указа Трампа
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Главные причины завести суккулент в своей квартире: это красиво и полезно
30 фактов о целлюлите, которые помогут вам разобраться в проблеме
Как всего 50 граммов этого продукта в день могут улучшить ваш сон
Этот тропический плод поможет ускорить обмен веществ
Полный привод не спасет: правда о зимнем вождении, которую мало кто знает
Секрет молодости после 45: как правило 8×8 помогает сохранить красоту
Центробанк России начнёт снижение ключевой ставки только при стабильной инфляции
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.