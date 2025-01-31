Не кладите начинку куда попало! Как правильно завернуть шаурму

Шаурма — это не просто лаваш с начинкой, а целая кулинарная наука. Если свернуть её неправильно, она может развалиться на сковороде или даже порваться в руках во время еды. Как избежать этих неприятностей? Эксперты "Едим Дома" рассказали, как сделать всё правильно.
Если лаваш не прямоугольный, сворачивайте "конусом". Разместите начинку ближе к нижнему краю, заверните уголок к центру, а затем закручивайте вверх по спирали.
Шаурму лучше готовить на сухой сковороде или гриле — это придаст ей хрустящую корочку. Микроволновка не подойдёт, потому что лаваш станет влажным и может порваться.
Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
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