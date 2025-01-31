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Не кладите начинку куда попало! Как правильно завернуть шаурму

1:29
Еда

Шаурма — это не просто лаваш с начинкой, а целая кулинарная наука. Если свернуть её неправильно, она может развалиться на сковороде или даже порваться в руках во время еды. Как избежать этих неприятностей? Эксперты "Едим Дома" рассказали, как сделать всё правильно.

Шаурма
Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шаурма

Пошаговая инструкция: как свернуть шаурму правильно

  1. Подготовьте лаваш
    Разложите лепёшку на столе. Если он слишком сухой, слегка сбрызните его водой с лимонным соком — так он станет эластичнее.
  2. Добавьте соус
    Смажьте поверхность белым соусом, но не доходите до краёв — это поможет избежать протекания.
  3. Выкладывайте начинку правильно
    Овощи, мясо и красный соус кладите в центр.
    Не переборщите с начинкой — слишком много ингредиентов приведёт к тому, что лаваш просто не закроется.
  4. Сверните как конверт
    Подогните боковые края внутрь, затем плотно скатайте рулет. Если лаваш слишком свободный, шаурма легко развалится.

Как быть с круглым лавашем

Если лаваш не прямоугольный, сворачивайте "конусом". Разместите начинку ближе к нижнему краю, заверните уголок к центру, а затем закручивайте вверх по спирали.

Обжаривайте правильно

Шаурму лучше готовить на сухой сковороде или гриле — это придаст ей хрустящую корочку. Микроволновка не подойдёт, потому что лаваш станет влажным и может порваться.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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