Не кладите начинку куда попало! Как правильно завернуть шаурму

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Шаурма — это не просто лаваш с начинкой, а целая кулинарная наука. Если свернуть её неправильно, она может развалиться на сковороде или даже порваться в руках во время еды. Как избежать этих неприятностей? Эксперты "Едим Дома" рассказали, как сделать всё правильно.

Фото: commons.wikimedia.org by Varvara Kless-Kaminskaia, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шаурма

Пошаговая инструкция: как свернуть шаурму правильно

Подготовьте лаваш

Разложите лепёшку на столе. Если он слишком сухой, слегка сбрызните его водой с лимонным соком — так он станет эластичнее. Добавьте соус

Смажьте поверхность белым соусом, но не доходите до краёв — это поможет избежать протекания. Выкладывайте начинку правильно

Овощи, мясо и красный соус кладите в центр.

Не переборщите с начинкой — слишком много ингредиентов приведёт к тому, что лаваш просто не закроется. Сверните как конверт

Подогните боковые края внутрь, затем плотно скатайте рулет. Если лаваш слишком свободный, шаурма легко развалится.

Как быть с круглым лавашем

Если лаваш не прямоугольный, сворачивайте "конусом". Разместите начинку ближе к нижнему краю, заверните уголок к центру, а затем закручивайте вверх по спирали.

Обжаривайте правильно

Шаурму лучше готовить на сухой сковороде или гриле — это придаст ей хрустящую корочку. Микроволновка не подойдёт, потому что лаваш станет влажным и может порваться.

Уточнения

Лава́ш — пресный белый хлеб в виде тонкой лепёшки из пшеничной муки, распространённый преимущественно у народов Кавказа, Балкан, и Среднего Востока.



