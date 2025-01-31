Кушайте суши без угрызений совести! В них больше пользы, чем вы думаете

1:09 Your browser does not support the audio element. Еда

В России суши и роллы воспринимаются как быстрое питание, но на родине, в Японии, это полноценное и полезное блюдо. Все зависит от способа приготовления: если суши состоят из рыбы, риса и нори, то их польза неоспорима.

Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ роллы

Почему суши полезны

Врачи и телеведущие Елена Малышева и Михаил Коновалов назвали суши "крайне полезной едой", поскольку их компоненты положительно влияют на здоровье.

Рис богат кремнием, который укрепляет кости.

Водоросли нори содержат огромное количество йода — в 100 г нори до 20 суточных норм этого элемента.

Рыба насыщена ненасыщенными жирными кислотами, фосфором, цинком и магнием, которые необходимы для работы мозга и сердца.

Дополнительная польза васаби и имбиря

Михаил Коновалов также отметил, что васаби и имбирь — не просто дополнение, а натуральные антисептики.

Они обладают:

Антимикробными свойствами — помогают уничтожать бактерии.

Обезболивающим эффектом — могут снижать воспаление.

Уточнения

Су́ши — блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов. С начала 1980-х годов суши получило широкую популярность на Западе и во всём мире.



