Кушайте суши без угрызений совести! В них больше пользы, чем вы думаете

В России суши и роллы воспринимаются как быстрое питание, но на родине, в Японии, это полноценное и полезное блюдо. Все зависит от способа приготовления: если суши состоят из рыбы, риса и нори, то их польза неоспорима.
Врачи и телеведущие Елена Малышева и Михаил Коновалов назвали суши "крайне полезной едой", поскольку их компоненты положительно влияют на здоровье.
Михаил Коновалов также отметил, что васаби и имбирь — не просто дополнение, а натуральные антисептики.
Они обладают:
Су́ши — блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов. С начала 1980-х годов суши получило широкую популярность на Западе и во всём мире.
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