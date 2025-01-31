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Кушайте суши без угрызений совести! В них больше пользы, чем вы думаете

1:09
Еда

В России суши и роллы воспринимаются как быстрое питание, но на родине, в Японии, это полноценное и полезное блюдо. Все зависит от способа приготовления: если суши состоят из рыбы, риса и нори, то их польза неоспорима.

роллы
Фото: commons.wikimedia.org by Phengphian Laogumnerd Cuisine, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
роллы

Почему суши полезны

Врачи и телеведущие Елена Малышева и Михаил Коновалов назвали суши "крайне полезной едой", поскольку их компоненты положительно влияют на здоровье.

  • Рис богат кремнием, который укрепляет кости.
  • Водоросли нори содержат огромное количество йода — в 100 г нори до 20 суточных норм этого элемента.
  • Рыба насыщена ненасыщенными жирными кислотами, фосфором, цинком и магнием, которые необходимы для работы мозга и сердца.
  • Дополнительная польза васаби и имбиря

Михаил Коновалов также отметил, что васаби и имбирь — не просто дополнение, а натуральные антисептики.

Они обладают:

  • Антимикробными свойствами — помогают уничтожать бактерии.
  • Обезболивающим эффектом — могут снижать воспаление.

Уточнения

Су́ши — блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов. С начала 1980-х годов суши получило широкую популярность на Западе и во всём мире.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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