Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит о полезном мясе, большинство людей представляют курицу или индейку. Однако есть другой продукт, который не только более диетический, но и обходит красное мясо по содержанию железа.

Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Утка с вишнёвым соусом

Чем полезна утка

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская считает, что утиное мясо незаслуженно остается в тени. На самом деле, оно обладает уникальным составом, который делает его отличной альтернативой привычным видам мяса.

Меньше жира. В отличие от свинины, баранины и говядины, утиный жир сосредоточен под кожей и легко удаляется, что делает продукт более диетическим. Больше железа. Утка содержит 2,7 мг железа на 100 г, что в два раза больше, чем в печени индейки. Этот элемент важен для образования гемоглобина и насыщения крови кислородом. Недостаток железа может вызвать анемию, слабость и снижение иммунитета. Полезные жирные кислоты. В составе омега-3 и омега-6, которые важны для работы мозга и нервной системы. Витамины группы В. Помогают поддерживать нервную систему и обмен веществ.

Для кого особенно полезна утка

Эксперт рекомендует утиное мясо людям с активным образом жизни, поскольку оно помогает восстанавливать силы и поддерживать уровень железа в организме.

Как приготовить утку легко и вкусно

Многие считают, что утку сложно готовить, но на самом деле это миф. Если использовать правильные рецепты, блюдо получится сочным и ароматным.

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов. Распространены утки широко, в России более 30 видов.



