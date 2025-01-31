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Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать

1:43
Еда

Когда речь заходит о полезном мясе, большинство людей представляют курицу или индейку. Однако есть другой продукт, который не только более диетический, но и обходит красное мясо по содержанию железа.

Утка с вишнёвым соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Kolforn, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Утка с вишнёвым соусом

Чем полезна утка

Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская считает, что утиное мясо незаслуженно остается в тени. На самом деле, оно обладает уникальным составом, который делает его отличной альтернативой привычным видам мяса.

  1. Меньше жира. В отличие от свинины, баранины и говядины, утиный жир сосредоточен под кожей и легко удаляется, что делает продукт более диетическим.
  2. Больше железа. Утка содержит 2,7 мг железа на 100 г, что в два раза больше, чем в печени индейки. Этот элемент важен для образования гемоглобина и насыщения крови кислородом. Недостаток железа может вызвать анемию, слабость и снижение иммунитета.
  3. Полезные жирные кислоты. В составе омега-3 и омега-6, которые важны для работы мозга и нервной системы.
  4. Витамины группы В. Помогают поддерживать нервную систему и обмен веществ.

Для кого особенно полезна утка

Эксперт рекомендует утиное мясо людям с активным образом жизни, поскольку оно помогает восстанавливать силы и поддерживать уровень железа в организме.

Как приготовить утку легко и вкусно

Многие считают, что утку сложно готовить, но на самом деле это миф. Если использовать правильные рецепты, блюдо получится сочным и ароматным.

Уточнения

У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов. Распространены утки широко, в России более 30 видов.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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