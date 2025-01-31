Это мясо в два раза полезнее курицы – пора его попробовать

Когда речь заходит о полезном мясе, большинство людей представляют курицу или индейку. Однако есть другой продукт, который не только более диетический, но и обходит красное мясо по содержанию железа.
Биохимик и нутрициолог Анна Дивинская считает, что утиное мясо незаслуженно остается в тени. На самом деле, оно обладает уникальным составом, который делает его отличной альтернативой привычным видам мяса.
Эксперт рекомендует утиное мясо людям с активным образом жизни, поскольку оно помогает восстанавливать силы и поддерживать уровень железа в организме.
Многие считают, что утку сложно готовить, но на самом деле это миф. Если использовать правильные рецепты, блюдо получится сочным и ароматным.
У́тка — представитель птиц из нескольких родов семейства утиных: пеганки, нырковые утки, савки, речные утки, утки-пароходы, мускусные утки и крохали; всего более 110 видов. Распространены утки широко, в России более 30 видов.
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