Вы едите чеснок, но даже не догадываетесь, чем это вам грозит

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Любите чеснок? Это отличная новость, ведь он обладает мощными противовирусными и противовоспалительными свойствами. В нем содержатся эфирные масла, которые помогают организму бороться с инфекциями, а также ускоряют выздоровление при простуде. Однако, как часто можно его есть, чтобы не навредить здоровью? Диетолог Елена Соломатина объяснила, кому стоит ограничить употребление этого продукта.

Фото: commons.wikimedia.org by Иванов.А.С., https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Чеснок сорта "Любаша" на тарелке

Что делает чеснок таким полезным

Этот ароматный овощ — настоящий кладезь витаминов и минералов. В его составе:

витамины E, C, K, B6

минералы кальций,

магний,

фосфор,

железо,

марганец,

медь

Главный компонент — аллицин, который придает чесноку специфический запах и обладает сильным противовоспалительным эффектом

Сколько чеснока можно есть в день

Диетолог советует не превышать норму в 1 зубчик чеснока в сутки. Хотя продукт полезен, он может вызвать раздражение желудка, особенно у людей с проблемами ЖКТ.

Когда чеснок может навредить

При заболеваниях ЖКТ — чеснок раздражает слизистую желудка и может спровоцировать обострение гастрита или язвы. При нарушениях свертываемости крови — чеснок разжижает кровь, поэтому его употребление нежелательно при склонности к кровотечениям. Если требуется усилить свертываемость крови — в таких случаях чеснок нужно полностью исключить из рациона.

Можно ли варить чеснок

Некоторые специалисты советуют отваривать чеснок перед употреблением. Это снижает его остроту, но при этом сохраняет полезные свойства.

Уточнения

Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



