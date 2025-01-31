Вы едите чеснок, но даже не догадываетесь, чем это вам грозит

Любите чеснок? Это отличная новость, ведь он обладает мощными противовирусными и противовоспалительными свойствами. В нем содержатся эфирные масла, которые помогают организму бороться с инфекциями, а также ускоряют выздоровление при простуде. Однако, как часто можно его есть, чтобы не навредить здоровью? Диетолог Елена Соломатина объяснила, кому стоит ограничить употребление этого продукта.
Этот ароматный овощ — настоящий кладезь витаминов и минералов. В его составе:
Главный компонент — аллицин, который придает чесноку специфический запах и обладает сильным противовоспалительным эффектом
Диетолог советует не превышать норму в 1 зубчик чеснока в сутки. Хотя продукт полезен, он может вызвать раздражение желудка, особенно у людей с проблемами ЖКТ.
Некоторые специалисты советуют отваривать чеснок перед употреблением. Это снижает его остроту, но при этом сохраняет полезные свойства.
Чесно́к — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
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