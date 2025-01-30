Как приготовить вкусные домашние пельмени без утомительной лепки

Если вы являетесь поклонником пельменей, но не располагаете временем или энтузиазмом к традиционному процессу лепки, этот простой метод может стать для вас настоящим открытием.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пельмени

Большое количество вкусной начинки, заключённой в тонком тесте — такие быстро приготовленные пельмени удивительно сохраняют все основные качества классического рецепта.

Ингредиенты на 3 порции:

фарш — 250 г

лук — 50 г

яйцо (среднее) — 2 шт

мука-500г

соль

перец чёрный молотый

Способ приготовления:

Начнём с подготовки фарша: к мясу добавляем соль, перец и натертый на крупной терке лук.

Приготовим три миски: в первую помещаем муку, во вторую разбиваем яйца и взбиваем их до однородности, а в третью наливаем холодную воду.

Из подготовленного фарша скатываем небольшие шарики и аккуратно опускаем их в миску с водой. Затем перекладываем мясные шарики в муку и обваливаем их, чтобы они были полностью покрыты.

Далее шарики отправляем в миску с яйцами. Осторожно переворачиваем их с помощью вилки или слегка трясем миску, чтобы каждый "пельмень" оказался полностью покрыт яйцом. После этого снова помещаем их в муку. Для более толстого слоя теста можно повторить процесс с яйцом и мукой.

В кастрюлю вливаем воду, добавляем соль и лавровый лист, доводим до кипения. Осторожно помещаем "пельмени" в воду и варим их 5-7 минут, пока они не всплывут на поверхность.

Готовые "пельмени" выкладываем на тарелку. Для улучшения вкуса добавляем немного масла или сметаны. Если предпочитаете, можно налить в тарелку бульон.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



