Этот праздничный торт восхитит всех гостей: он всегда получается идеальным

Этот нежный, воздушный торт с кокосовой стружкой и белым шоколадом стал традицией в нашей семье. Я готовлю его на Новый год и особенно на день рождения старшего сына — 17 ноября, когда за окном всегда лежит белоснежный снег. Несмотря на кажущуюся сложность, рецепт прост, и если соблюдать все шаги, результат вас точно порадует!
В миске смешиваю яйца, сахар и щепотку соли, перемешиваю венчиком. Добавляю просеянную муку с разрыхлителем и замешиваю тесто прямо в миске. Оно может слегка липнуть к рукам — это нормально. Накрываю плёнкой и убираю в холодильник на 3 часа.
После охлаждения добавляю растопленное сливочное масло (не горячее!), вмешиваю его в тесто. Оно становится мягким и гладким.
Тесто делю на 6 частей и убираю обратно в холодильник.
На присыпанной мукой пергаментной бумаге раскатываю каждый кусочек в тонкий пласт (около 2 мм). Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке по 6-7 минут. Коржи должны остаться светлыми и мягкими.
Горячие коржи сразу обрезаю по форме (диаметр 22 см), остужаю на решётке.
Растапливаю на водяной бане белый шоколад с 2 ст. л. сливок, остужаю.
В отдельной миске взбиваю сливочный сыр со сметаной, затем добавляю шоколад и кокосовую стружку.
Отдельно взбиваю холодные сливки (33%), начиная с низкой скорости, до устойчивых пиков. Затем постепенно добавляю их в крем, аккуратно перемешивая ложкой.
На пергамент наношу немного крема, выкладываю первый корж. Смазываю его кремом, затем выкладываю следующий корж — и так все 6 слоев.
Обмазываю торт сверху и по бокам, посыпаю кокосовой стружкой.
Шаг 5: настаиваем и подаём
Убираю в холодильник минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь.
Торт получается невероятно лёгким, нежным, в меру сладким. Обрезки коржей в крем не добавляю — их дети съедают как печенье с чаем.
Для теста
Для крема
Торт "Снежинка" — это не только вкусный десерт, но и семейная традиция. Он идеально подойдёт для праздничного стола и удивит гостей своим нежным вкусом. Попробуйте приготовить его, и он точно станет вашим любимым!
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.
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