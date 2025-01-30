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Этот праздничный торт восхитит всех гостей: он всегда получается идеальным

3:11
Еда

Этот нежный, воздушный торт с кокосовой стружкой и белым шоколадом стал традицией в нашей семье. Я готовлю его на Новый год и особенно на день рождения старшего сына — 17 ноября, когда за окном всегда лежит белоснежный снег. Несмотря на кажущуюся сложность, рецепт прост, и если соблюдать все шаги, результат вас точно порадует!

Торт с кокосовой стружкой
Фото: https://www.freepik.com by lifeforstock
Торт с кокосовой стружкой

Как приготовить торт

Шаг 1: замешиваем тесто

В миске смешиваю яйца, сахар и щепотку соли, перемешиваю венчиком. Добавляю просеянную муку с разрыхлителем и замешиваю тесто прямо в миске. Оно может слегка липнуть к рукам — это нормально. Накрываю плёнкой и убираю в холодильник на 3 часа.

После охлаждения добавляю растопленное сливочное масло (не горячее!), вмешиваю его в тесто. Оно становится мягким и гладким.

Шаг 2: выпекаем коржи

Тесто делю на 6 частей и убираю обратно в холодильник.

На присыпанной мукой пергаментной бумаге раскатываю каждый кусочек в тонкий пласт (около 2 мм). Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке по 6-7 минут. Коржи должны остаться светлыми и мягкими.

Горячие коржи сразу обрезаю по форме (диаметр 22 см), остужаю на решётке.

Шаг 3: готовим крем

Растапливаю на водяной бане белый шоколад с 2 ст. л. сливок, остужаю.

В отдельной миске взбиваю сливочный сыр со сметаной, затем добавляю шоколад и кокосовую стружку.

Отдельно взбиваю холодные сливки (33%), начиная с низкой скорости, до устойчивых пиков. Затем постепенно добавляю их в крем, аккуратно перемешивая ложкой.

Шаг 4: сборка торта

На пергамент наношу немного крема, выкладываю первый корж. Смазываю его кремом, затем выкладываю следующий корж — и так все 6 слоев.

Обмазываю торт сверху и по бокам, посыпаю кокосовой стружкой.

Шаг 5: настаиваем и подаём
Убираю в холодильник минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь.

Торт получается невероятно лёгким, нежным, в меру сладким. Обрезки коржей в крем не добавляю — их дети съедают как печенье с чаем.

Ингредиенты

  • Для теста

    • Мука — 220 г
    • Сахар — 120 г
    • Яйца — 2 шт.
    • Сливочное масло — 30 г
    • Разрыхлитель — 1 ч. л.
    • Соль — щепотка

  • Для крема

    • Сливки 33% — 300 мл
    • Сливочный сыр — 200 г
    • Сметана — 160 г
    • Белый шоколад — 100 г
    • Кокосовая стружка — 100 г

Вывод

Торт "Снежинка" — это не только вкусный десерт, но и семейная традиция. Он идеально подойдёт для праздничного стола и удивит гостей своим нежным вкусом. Попробуйте приготовить его, и он точно станет вашим любимым!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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