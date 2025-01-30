Этот праздничный торт восхитит всех гостей: он всегда получается идеальным

3:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот нежный, воздушный торт с кокосовой стружкой и белым шоколадом стал традицией в нашей семье. Я готовлю его на Новый год и особенно на день рождения старшего сына — 17 ноября, когда за окном всегда лежит белоснежный снег. Несмотря на кажущуюся сложность, рецепт прост, и если соблюдать все шаги, результат вас точно порадует!

Фото: https://www.freepik.com by lifeforstock Торт с кокосовой стружкой

Как приготовить торт

Шаг 1: замешиваем тесто

В миске смешиваю яйца, сахар и щепотку соли, перемешиваю венчиком. Добавляю просеянную муку с разрыхлителем и замешиваю тесто прямо в миске. Оно может слегка липнуть к рукам — это нормально. Накрываю плёнкой и убираю в холодильник на 3 часа.

После охлаждения добавляю растопленное сливочное масло (не горячее!), вмешиваю его в тесто. Оно становится мягким и гладким.

Шаг 2: выпекаем коржи

Тесто делю на 6 частей и убираю обратно в холодильник.

На присыпанной мукой пергаментной бумаге раскатываю каждый кусочек в тонкий пласт (около 2 мм). Выпекаю в разогретой до 180 °C духовке по 6-7 минут. Коржи должны остаться светлыми и мягкими.

Горячие коржи сразу обрезаю по форме (диаметр 22 см), остужаю на решётке.

Шаг 3: готовим крем

Растапливаю на водяной бане белый шоколад с 2 ст. л. сливок, остужаю.

В отдельной миске взбиваю сливочный сыр со сметаной, затем добавляю шоколад и кокосовую стружку.

Отдельно взбиваю холодные сливки (33%), начиная с низкой скорости, до устойчивых пиков. Затем постепенно добавляю их в крем, аккуратно перемешивая ложкой.

Шаг 4: сборка торта

На пергамент наношу немного крема, выкладываю первый корж. Смазываю его кремом, затем выкладываю следующий корж — и так все 6 слоев.

Обмазываю торт сверху и по бокам, посыпаю кокосовой стружкой.

Шаг 5: настаиваем и подаём

Убираю в холодильник минимум на 4-5 часов, а лучше на ночь.

Торт получается невероятно лёгким, нежным, в меру сладким. Обрезки коржей в крем не добавляю — их дети съедают как печенье с чаем.

Ингредиенты

Для теста Мука — 220 г Сахар — 120 г Яйца — 2 шт. Сливочное масло — 30 г Разрыхлитель — 1 ч. л. Соль — щепотка

Для крема Сливки 33% — 300 мл Сливочный сыр — 200 г Сметана — 160 г Белый шоколад — 100 г Кокосовая стружка — 100 г



Вывод

Торт "Снежинка" — это не только вкусный десерт, но и семейная традиция. Он идеально подойдёт для праздничного стола и удивит гостей своим нежным вкусом. Попробуйте приготовить его, и он точно станет вашим любимым!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

