Нежнейшая шарлотка с яблоками: секрет пышности раскрыт

Шарлотка — один из самых простых и вкусных пирогов, который можно приготовить буквально за считанные минуты. Но даже с таким элементарным рецептом у некоторых он получается плотным и тяжелым, а у других — воздушным, как облако. В чем же секрет? И действительно ли нужна сода, чтобы тесто поднялось?

Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шарлотка

Почему шарлотка получается плотной

Некоторые думают, что проблема в технике приготовления, но на самом деле важно соблюдать несколько ключевых правил:

Взбивать яйца с сахаром до пышной пены: это главный момент — чем воздушнее масса, тем легче тесто.

это главный момент — чем воздушнее масса, тем легче тесто. Добавлять муку постепенно: лучше вмешивать ложкой или на минимальной скорости миксера, чтобы тесто не осело.

лучше вмешивать ложкой или на минимальной скорости миксера, чтобы тесто не осело. Выбирать правильные яблоки: кислые сорта придают вкусу баланс и делают шарлотку ароматнее.

Нужна ли сода или разрыхлитель

Опыт показал, что сода и разрыхлитель не обязательны! Без них шарлотка получается такой же воздушной, а тесто остается светлым. Однако с добавлением соды мякиш становится чуть темнее, но не влияет на текстуру пирога.

Как приготовить идеальную шарлотку

Ингредиенты:

Яблоки (кислые) — 3-4 шт.

Яйца — 3 шт.

Сахар — 1 стакан (200 г).

Мука — 1 стакан (160 г).

Соль — щепотка.

Приготовление:

Взбейте яйца с сахаром до пышной пены. Постепенно добавьте муку, аккуратно вмешивая. Нарежьте яблоки и перемешайте с тестом. Выложите в смазанную форму, посыпьте корицей. Выпекайте в мультиварке (60 минут) или духовке (30-35 минут при 180°C).

Шарлотка без соды получается мягкой, воздушной и нежной. Попробуйте — и, возможно, это будет ваш новый любимый рецепт!

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликёра.

