Нежнейшая шарлотка с яблоками: секрет пышности раскрыт

Шарлотка — один из самых простых и вкусных пирогов, который можно приготовить буквально за считанные минуты. Но даже с таким элементарным рецептом у некоторых он получается плотным и тяжелым, а у других — воздушным, как облако. В чем же секрет? И действительно ли нужна сода, чтобы тесто поднялось?
Некоторые думают, что проблема в технике приготовления, но на самом деле важно соблюдать несколько ключевых правил:
Опыт показал, что сода и разрыхлитель не обязательны! Без них шарлотка получается такой же воздушной, а тесто остается светлым. Однако с добавлением соды мякиш становится чуть темнее, но не влияет на текстуру пирога.
Ингредиенты:
Приготовление:
Шарлотка без соды получается мягкой, воздушной и нежной. Попробуйте — и, возможно, это будет ваш новый любимый рецепт!
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликёра.
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