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Нежнейшая шарлотка с яблоками: секрет пышности раскрыт

Еда

Шарлотка — один из самых простых и вкусных пирогов, который можно приготовить буквально за считанные минуты. Но даже с таким элементарным рецептом у некоторых он получается плотным и тяжелым, а у других — воздушным, как облако. В чем же секрет? И действительно ли нужна сода, чтобы тесто поднялось?

Шарлотка
Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шарлотка

Почему шарлотка получается плотной

Некоторые думают, что проблема в технике приготовления, но на самом деле важно соблюдать несколько ключевых правил:

  • Взбивать яйца с сахаром до пышной пены: это главный момент — чем воздушнее масса, тем легче тесто.
  • Добавлять муку постепенно: лучше вмешивать ложкой или на минимальной скорости миксера, чтобы тесто не осело.
  • Выбирать правильные яблоки: кислые сорта придают вкусу баланс и делают шарлотку ароматнее.

Нужна ли сода или разрыхлитель

Опыт показал, что сода и разрыхлитель не обязательны! Без них шарлотка получается такой же воздушной, а тесто остается светлым. Однако с добавлением соды мякиш становится чуть темнее, но не влияет на текстуру пирога.

Как приготовить идеальную шарлотку

Ингредиенты:

  • Яблоки (кислые) — 3-4 шт.
  • Яйца — 3 шт.
  • Сахар — 1 стакан (200 г).
  • Мука — 1 стакан (160 г).
  • Соль — щепотка.

Приготовление:

  1. Взбейте яйца с сахаром до пышной пены.
  2. Постепенно добавьте муку, аккуратно вмешивая.
  3. Нарежьте яблоки и перемешайте с тестом.
  4. Выложите в смазанную форму, посыпьте корицей.
  5. Выпекайте в мультиварке (60 минут) или духовке (30-35 минут при 180°C).

Шарлотка без соды получается мягкой, воздушной и нежной. Попробуйте — и, возможно, это будет ваш новый любимый рецепт!

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликёра.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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