Как сделать куриную грудку нежной и ароматной: она получится как в хорошем ресторане

1:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная грудка — это полезное и диетическое мясо, но часто она получается сухой из-за отсутствия жира. Однако существует способ сделать её сочной и вкусной.

Фото: freepik.com by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запечённая куриная грудка с овощами

Для начала необходимо подготовить мясо: снять шкурку и сделать несколько глубоких крестообразных надрезов на филе.

Затем нужно приготовить рассол: растворить 2 столовые ложки соли в одном литре воды и замочить в нём курицу на час. После этого мясо следует достать и обсушить.

Далее готовим маринад, для него смешиваем:

2 столовые ложки растительного масла,

2 столовые ложки соевого соуса,

2 зубчика чеснока, раздавленных в прессе.

Этим маринадом тщательно смазываем филе, включая надрезы.

Запекаем курицу в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут. За 10 минут до окончания приготовления посыпаем мясо натёртым сыром.

Такая сочная и ароматная курица станет отличным дополнением к любому гарниру. Приятного аппетита!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.

