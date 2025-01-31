Как сделать куриную грудку нежной и ароматной: она получится как в хорошем ресторане

Куриная грудка — это полезное и диетическое мясо, но часто она получается сухой из-за отсутствия жира. Однако существует способ сделать её сочной и вкусной.
Для начала необходимо подготовить мясо: снять шкурку и сделать несколько глубоких крестообразных надрезов на филе.
Затем нужно приготовить рассол: растворить 2 столовые ложки соли в одном литре воды и замочить в нём курицу на час. После этого мясо следует достать и обсушить.
Далее готовим маринад, для него смешиваем:
Этим маринадом тщательно смазываем филе, включая надрезы.
Запекаем курицу в духовке при температуре 180 градусов в течение 40 минут. За 10 минут до окончания приготовления посыпаем мясо натёртым сыром.
Такая сочная и ароматная курица станет отличным дополнением к любому гарниру. Приятного аппетита!
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.
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