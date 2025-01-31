Домашний бисквит савоярди: простой рецепт для детского печенья и тирамису

Это лакомство, которое можно приготовить дома, является основой для многих десертов. О том, как быстро приготовить домашний бисквит савоярди, рассказало венгерское издание Ripost.hu.
Домашний бисквит савоярди — важный ингредиент для тортов. Если вы хотите приготовить сладости быстро, из него можно сделать печенье с кремом, а также он является ключевым компонентом для тирамису.
На любой праздник с помощью этого рецепта можно сэкономить время на приготовление десертов, а если приготовить бисквит савоярди дома, он получится ещё вкуснее.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Приятного аппетита!
Савоя́рди (итал. savoiardi — «савойские»), также «дамские пальчики» — бисквитное печенье вытянутой плоской формы, сверху покрытое крупинками сахара.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!