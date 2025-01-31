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Домашний бисквит савоярди: простой рецепт для детского печенья и тирамису

1:30
Еда

Это лакомство, которое можно приготовить дома, является основой для многих десертов. О том, как быстро приготовить домашний бисквит савоярди, рассказало венгерское издание Ripost.hu.

Печенье савоярди
Фото: commons.wikimedia.org by Papouten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Печенье савоярди

Домашний бисквит савоярди — важный ингредиент для тортов. Если вы хотите приготовить сладости быстро, из него можно сделать печенье с кремом, а также он является ключевым компонентом для тирамису.

На любой праздник с помощью этого рецепта можно сэкономить время на приготовление десертов, а если приготовить бисквит савоярди дома, он получится ещё вкуснее.

Ингредиенты:

  • 35 г сахарной пудры
  • 4 яйца
  • 1 стакан молока
  • 1 пакетик разрыхлителя
  • 15 г сливочного масла или маргарина
  • ванильный сахар
  • цедра лимона
  • 100 г муки

Способ приготовления:

  1. Смешайте сахарную пудру и яйца. Добавьте разрыхлитель в молоко. Смешайте сливочное масло, ванильный сахар и цедру лимона, а также половину муки. Хорошо перемешайте все ингредиенты и оставьте на ночь в холодильнике.
  2. На следующий день добавьте оставшуюся муку и снова перемешайте.
  3. Раскатайте тесто до толщины примерно 3 мм и вырежьте с помощью формы для бисквита.
  4. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 13 минут.

Приятного аппетита! 

Уточнения

Савоя́рди (итал. savoiardi — «савойские»), также «дамские пальчики» — бисквитное печенье вытянутой плоской формы, сверху покрытое крупинками сахара.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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