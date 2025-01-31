Домашний бисквит савоярди: простой рецепт для детского печенья и тирамису

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Это лакомство, которое можно приготовить дома, является основой для многих десертов. О том, как быстро приготовить домашний бисквит савоярди, рассказало венгерское издание Ripost.hu.

Фото: commons.wikimedia.org by Papouten, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Печенье савоярди

Домашний бисквит савоярди — важный ингредиент для тортов. Если вы хотите приготовить сладости быстро, из него можно сделать печенье с кремом, а также он является ключевым компонентом для тирамису.

На любой праздник с помощью этого рецепта можно сэкономить время на приготовление десертов, а если приготовить бисквит савоярди дома, он получится ещё вкуснее.

Ингредиенты:

35 г сахарной пудры

4 яйца

1 стакан молока

1 пакетик разрыхлителя

15 г сливочного масла или маргарина

ванильный сахар

цедра лимона

100 г муки

Способ приготовления:

Смешайте сахарную пудру и яйца. Добавьте разрыхлитель в молоко. Смешайте сливочное масло, ванильный сахар и цедру лимона, а также половину муки. Хорошо перемешайте все ингредиенты и оставьте на ночь в холодильнике. На следующий день добавьте оставшуюся муку и снова перемешайте. Раскатайте тесто до толщины примерно 3 мм и вырежьте с помощью формы для бисквита. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке в течение 13 минут.

Приятного аппетита!

Уточнения

Савоя́рди (итал. savoiardi — «савойские»), также «дамские пальчики» — бисквитное печенье вытянутой плоской формы, сверху покрытое крупинками сахара.

