Нежный торт без выпечки: идеальный десерт для начинающих из крекеров, сметаны и творога

Для приготовления восхитительного торта без выпечки вам не потребуется много времени и усилий. Этот простой рецепт позволяет избежать замешивания теста и использовать вместо него крекеры "Рыбки". Такой десерт станет отличным выбором для тех, кто только начинает осваивать кулинарное искусство.
Для приготовления торта вам понадобятся:
Приготовление
Чтобы торт стал ещё вкуснее, дайте ему настояться в холодильнике минимум на ночь. Это позволит крему лучше пропитать крекеры, и десерт станет ещё более нежным и ароматным. Приятного аппетита!
Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.
Крекер (англ. cracker) — хрустящее печенье со слоистой структурой и маслянистой поверхностью.
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