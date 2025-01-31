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Нежный торт без выпечки: идеальный десерт для начинающих из крекеров, сметаны и творога

1:19
Еда

Для приготовления восхитительного торта без выпечки вам не потребуется много времени и усилий. Этот простой рецепт позволяет избежать замешивания теста и использовать вместо него крекеры "Рыбки". Такой десерт станет отличным выбором для тех, кто только начинает осваивать кулинарное искусство.

Торт
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Торт

Для приготовления торта вам понадобятся:

  • крекеры "Рыбки" — 600 г,
  • жирная сметана — 3 стакана,
  • мягкий творог без добавок — 300 г,
  • сахарная пудра — 100 г,
  • ванилин — 1 пакетик,
  • шоколад для украшения — 40 г.

Приготовление

  1. Начните с приготовления крема: переложите мягкий творог в глубокую ёмкость, добавьте сметану, ванилин и сахарную пудру. Взбейте всё миксером до получения однородной массы.
  2. Затем пересыпьте крекеры в миску с кремом и тщательно перемешайте.
  3. Выложите полученную массу на плоское блюдо и придайте ей желаемую форму. По желанию посыпьте торт тёртым шоколадом для украшения.

Чтобы торт стал ещё вкуснее, дайте ему настояться в холодильнике минимум на ночь. Это позволит крему лучше пропитать крекеры, и десерт станет ещё более нежным и ароматным. Приятного аппетита!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.
 

Крекер (англ. cracker) — хрустящее печенье со слоистой структурой и маслянистой поверхностью.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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