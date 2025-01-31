Нежный торт без выпечки: идеальный десерт для начинающих из крекеров, сметаны и творога

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления восхитительного торта без выпечки вам не потребуется много времени и усилий. Этот простой рецепт позволяет избежать замешивания теста и использовать вместо него крекеры "Рыбки". Такой десерт станет отличным выбором для тех, кто только начинает осваивать кулинарное искусство.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Торт

Для приготовления торта вам понадобятся:

крекеры "Рыбки" — 600 г,

жирная сметана — 3 стакана,

мягкий творог без добавок — 300 г,

сахарная пудра — 100 г,

ванилин — 1 пакетик,

шоколад для украшения — 40 г.

Приготовление

Начните с приготовления крема: переложите мягкий творог в глубокую ёмкость, добавьте сметану, ванилин и сахарную пудру. Взбейте всё миксером до получения однородной массы. Затем пересыпьте крекеры в миску с кремом и тщательно перемешайте. Выложите полученную массу на плоское блюдо и придайте ей желаемую форму. По желанию посыпьте торт тёртым шоколадом для украшения.

Чтобы торт стал ещё вкуснее, дайте ему настояться в холодильнике минимум на ночь. Это позволит крему лучше пропитать крекеры, и десерт станет ещё более нежным и ароматным. Приятного аппетита!

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом. Сверху торт обычно украшают кремом, глазурью или фруктами.





Крекер (англ. cracker) — хрустящее печенье со слоистой структурой и маслянистой поверхностью.

