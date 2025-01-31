Суп-пюре из консервированных овощей и бекона за полчаса: идеально для зимнего обеда

1:30 Your browser does not support the audio element. Еда

Зима — время супов! Овощные супы — это не только вкусно, но и полезно. Они идеально подходят для того, чтобы побаловать себя, не проводя часы за плитой. Если вы привыкли готовить супы из свежих овощей, то этот рецепт по совету французского издания Marmiton с консервированными овощами тоже вам подойдёт.

Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Суп-пюре

Ингредиенты:

1 банка консервированного горошка и моркови;

1 банка бекона;

ароматные травы по вкусу (базилик, петрушка или кориандр);

сливки или кокосовое молоко;

А также свежий деревенский хлеб для подачи.

Приготовление:

Откройте банку с овощами и слейте воду. Поместите горох и морковь в кастрюлю и залейте водой, чтобы она полностью покрыла овощи. Разогрейте овощи на среднем огне. На среднем огне обжарьте бекон. Не добавляйте жир на этом этапе, так как бекон содержит достаточно жира для обжарки. Измельчите овощи блендером или погружным блендером. Добавьте немного воды, если хотите, чтобы суп был более жидким. Переложите суп в глубокую тарелку или миску. Добавьте сверху бекон, сливки или кокосовое молоко и нарезанную зелень по вкусу.

Этот рецепт очень прост в приготовлении и не займёт много времени. Он идеально подходит для быстрого и лёгкого перекуса, который не только насытит, но и порадует вас своим вкусом.

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.



Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

