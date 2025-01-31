Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пассажира могут оштрафовать за пьяного водителя: странные законы
Эдуард Сперцян не обращает внимания на громкие трансферы в Зените, которые дорого обходятся клубу
Лучшие сорта клубники для лёгкого ухода и обильного урожая
Всего два компонента: вот как профессионально устранить засор в раковине
Альтернатива Чёрному морю: где отдыхать в 2025 году
Грызете ногти? Вот почему это опаснее, чем кажется
Летальная незамерзайка: как не попасть в ловушку метанола
Нежный торт без выпечки: идеальный десерт для начинающих из крекеров, сметаны и творога
Помолодевшая Лариса Долина показала новую причёску

Суп-пюре из консервированных овощей и бекона за полчаса: идеально для зимнего обеда

1:30
Еда

Зима — время супов! Овощные супы — это не только вкусно, но и полезно. Они идеально подходят для того, чтобы побаловать себя, не проводя часы за плитой. Если вы привыкли готовить супы из свежих овощей, то этот рецепт по совету французского издания Marmiton с консервированными овощами тоже вам подойдёт.

Суп-пюре
Фото: commons.wikimedia.org by Kobako, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Суп-пюре

Ингредиенты:

  • 1 банка консервированного горошка и моркови;
  • 1 банка бекона;
  • ароматные травы по вкусу (базилик, петрушка или кориандр);
  • сливки или кокосовое молоко;

А также свежий деревенский хлеб для подачи.

Приготовление:

  1. Откройте банку с овощами и слейте воду.
  2. Поместите горох и морковь в кастрюлю и залейте водой, чтобы она полностью покрыла овощи.
  3. Разогрейте овощи на среднем огне.
  4. На среднем огне обжарьте бекон. Не добавляйте жир на этом этапе, так как бекон содержит достаточно жира для обжарки.
  5. Измельчите овощи блендером или погружным блендером. Добавьте немного воды, если хотите, чтобы суп был более жидким.
  6. Переложите суп в глубокую тарелку или миску.
  7. Добавьте сверху бекон, сливки или кокосовое молоко и нарезанную зелень по вкусу.

Этот рецепт очень прост в приготовлении и не займёт много времени. Он идеально подходит для быстрого и лёгкого перекуса, который не только насытит, но и порадует вас своим вкусом.

Уточнения

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

Беко́н (англ. bácon) — разновидность солёной свинины, приготовленная из различных частей свиной туши, обычно из свиной грудинки или из менее жирных отрубов спины.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Интеллект без тестов: как распознать умного человека по его привычкам
Наука и техника
Интеллект без тестов: как распознать умного человека по его привычкам
Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян
Авто
Б/у автомобили бьют рекорды продаж: какие бренды в фаворитах у россиян Аудио 
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Садоводство, цветоводство
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся Аудио 
Популярное
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю

Нежные творожные пончики, запечённые в духовке, – идеальный десерт без лишнего жира. Они вкусны как в сладком, так и в солёном варианте. Готовьте и наслаждайтесь!

Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Российская нефть больше не помогает Азербайджану удерживать экспорт
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Теннисистка Анна Курникова передвигается в инвалидном кресле
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Как открыть заблокированную дверцу на стиральной машине? Простой трюк решает все проблемы
Последние материалы
Вот как сделать свой дом теплее с помощью всего лишь шестигранного ключа
Этот чай спасает почки: ученые раскрыли неожиданный факт
Добавьте в рацион эти два элемента – и организм скажет вам спасибо
Как выбраться с парковки, если соседний автомобиль прижал вас? Секретный способ
Что сажать после петрушки: советы для здоровой почвы
Бывшую звезду тенниса Анну Курникову заметили в инвалидном кресле
Пьяные водители под прицелом: как ГИБДД меняет правила игры
Почему на показах мод в Париже модели не улыбаются?
Суп-пюре из консервированных овощей и бекона за полчаса: идеально для зимнего обеда
Горящие туры на Пхукет и Краби: цены и детали
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.