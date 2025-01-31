Суп-пюре из консервированных овощей и бекона за полчаса: идеально для зимнего обеда

Зима — время супов! Овощные супы — это не только вкусно, но и полезно. Они идеально подходят для того, чтобы побаловать себя, не проводя часы за плитой. Если вы привыкли готовить супы из свежих овощей, то этот рецепт по совету французского издания Marmiton с консервированными овощами тоже вам подойдёт.
Ингредиенты:
А также свежий деревенский хлеб для подачи.
Приготовление:
Этот рецепт очень прост в приготовлении и не займёт много времени. Он идеально подходит для быстрого и лёгкого перекуса, который не только насытит, но и порадует вас своим вкусом.
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