Опасные баклажаны: как избежать отравления соланином

Баклажан давно утратил статус сезонного овоща, и его можно приобрести в магазине в любое время года. Однако готовить его следует очень осторожно, о чем предостерег врач-диетолог Михаил Гинзбург.
В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт указал на наличие соланина в баклажанах. Это вещество способно вызвать отравление, а также раздражение желудочно-кишечного тракта, тошноту, рвоту и другие расстройства пищеварительной системы.
Наибольшее количество соланина сосредоточено в кожуре этого овоща. При этом со временем его содержание увеличивается, поэтому старые баклажаны лучше выбрасывать без сожалений.
Не стоит недооценивать и свежие плоды. Перед готовкой их рекомендуется хотя бы ошпарить кипятком, так как при нагревании соланин распадается.
Солани́н (от лат. Solanum — паслён) — растительный гликоалкалоид. Является ядовитым органическим соединением. Химически родственен стероидам, содержится в растениях семейства паслёновых, в том числе и в картофеле, и обладает инсектицидным действием.
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