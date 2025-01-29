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Опасные баклажаны: как избежать отравления соланином

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Еда

Баклажан давно утратил статус сезонного овоща, и его можно приобрести в магазине в любое время года. Однако готовить его следует очень осторожно, о чем предостерег врач-диетолог Михаил Гинзбург.

баклажаны
Фото: commons.wikimedia.org by Mx. Granger, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
баклажаны

В программе "О самом главном" на канале "Россия 1" эксперт указал на наличие соланина в баклажанах. Это вещество способно вызвать отравление, а также раздражение желудочно-кишечного тракта, тошноту, рвоту и другие расстройства пищеварительной системы.

Наибольшее количество соланина сосредоточено в кожуре этого овоща. При этом со временем его содержание увеличивается, поэтому старые баклажаны лучше выбрасывать без сожалений.

Не стоит недооценивать и свежие плоды. Перед готовкой их рекомендуется хотя бы ошпарить кипятком, так как при нагревании соланин распадается.

Уточнения

Солани́н (от лат. Solanum — паслён) — растительный гликоалкалоид. Является ядовитым органическим соединением. Химически родственен стероидам, содержится в растениях семейства паслёновых, в том числе и в картофеле, и обладает инсектицидным действием.

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Автор Полина Рываева
Полина Рываева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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