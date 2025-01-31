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Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный

1:10
Еда

Сметанный крем — это один из самых популярных вариантов начинки для тортов. Его легкая кислинка прекрасно уравновешивает сладость выпечки, делая ее нежной и воздушной. Хотя процесс приготовления кажется простым, существует несколько секретов, которые помогут сделать крем еще вкуснее.

Торт
Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Торт

Для начала вам понадобится сметана с жирностью от 15% до 25%. Можно использовать и домашнюю сметану с жирностью 30-35%. Второй ключевой ингредиент — сахарная пудра.

Обычно на 500 грамм сметаны берут 100 грамм сахарной пудры, но лучше ориентироваться на свой вкус и добавлять пудру по мере необходимости.

Взбивайте эти два компонента с помощью миксера в течение 7-10 минут.

Секрет идеального сметанного крема заключается в использовании свежей и жирной сметаны. Сахар лучше заменить сахарной пудрой, которую можно купить в магазине или сделать самостоятельно, измельчив сахар в кофемолке. И самое важное — сметану нужно взбивать в сильно охлажденном виде.

Уточнения

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.

Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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