Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный

1:10 Your browser does not support the audio element. Еда

Сметанный крем — это один из самых популярных вариантов начинки для тортов. Его легкая кислинка прекрасно уравновешивает сладость выпечки, делая ее нежной и воздушной. Хотя процесс приготовления кажется простым, существует несколько секретов, которые помогут сделать крем еще вкуснее.

Фото: commons.wikimedia.org by Nillerdk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Торт

Для начала вам понадобится сметана с жирностью от 15% до 25%. Можно использовать и домашнюю сметану с жирностью 30-35%. Второй ключевой ингредиент — сахарная пудра.

Обычно на 500 грамм сметаны берут 100 грамм сахарной пудры, но лучше ориентироваться на свой вкус и добавлять пудру по мере необходимости.

Взбивайте эти два компонента с помощью миксера в течение 7-10 минут.

Секрет идеального сметанного крема заключается в использовании свежей и жирной сметаны. Сахар лучше заменить сахарной пудрой, которую можно купить в магазине или сделать самостоятельно, измельчив сахар в кофемолке. И самое важное — сметану нужно взбивать в сильно охлажденном виде.

Уточнения

Смета́на (праслав. sъmętana, sъmetana от sъmětati, sъmetati — сметать, снимать, сбрасывать) — жидкий кисломолочный продукт белого цвета густой консистенции, получаемый из сливок и закваски.



Десе́рт (от фр. dessert, от desservir — «убирать со стола») — завершающее блюдо стола, предназначенное для получения приятных вкусовых ощущений в конце обеда или ужина, обычно — сладкие деликатесы (не фрукты).

