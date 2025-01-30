Пышные оладьи с яблоками: простой рецепт вкусного десерта

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Оладьи с яблоками — это очень простой и вкусный десерт, который можно приготовить всего за несколько шагов. С ним справится даже неопытный кулинар!

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Яблочные оладьи

Ингредиенты:

4 яблока;

2 яйца;

20 мл молока;

250 г муки;

1 пакетик сухих дрожжей для выпечки;

масло для жарки;

соль.

Приготовление

В миске смешайте муку и сухие дрожжи. Сделайте углубление в центре. Добавьте два яичных желтка и щепотку соли. Тщательно перемешайте. Постепенно добавляйте молоко, продолжая перемешивать, пока тесто не станет однородным. Затем добавьте два яичных белка, которые нужно взбить до состояния крутых пиков. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины. Нарежьте их на ломтики. Обмакните ломтики яблок в тесто и обжарьте на сковороде с маслом до золотистого цвета.

Подавайте яблочные оладьи, посыпав их сахарной пудрой.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.



Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.

