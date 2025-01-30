Пышные оладьи с яблоками: простой рецепт вкусного десерта

Оладьи с яблоками — это очень простой и вкусный десерт, который можно приготовить всего за несколько шагов. С ним справится даже неопытный кулинар!
Ингредиенты:
Приготовление
Подавайте яблочные оладьи, посыпав их сахарной пудрой.
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков.
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