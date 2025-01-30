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Пышные оладьи с яблоками: простой рецепт вкусного десерта

1:01
Еда

Оладьи с яблоками — это очень простой и вкусный десерт, который можно приготовить всего за несколько шагов. С ним справится даже неопытный кулинар!

Яблочные оладьи
Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Яблочные оладьи

Ингредиенты:

  • 4 яблока;
  • 2 яйца;
  • 20 мл молока;
  • 250 г муки;
  • 1 пакетик сухих дрожжей для выпечки;
  • масло для жарки;
  • соль.

Приготовление

  1. В миске смешайте муку и сухие дрожжи. Сделайте углубление в центре. Добавьте два яичных желтка и щепотку соли. Тщательно перемешайте.
  2. Постепенно добавляйте молоко, продолжая перемешивать, пока тесто не станет однородным.
  3. Затем добавьте два яичных белка, которые нужно взбить до состояния крутых пиков.
  4. Очистите яблоки от кожуры и сердцевины. Нарежьте их на ломтики.
  5. Обмакните ломтики яблок в тесто и обжарьте на сковороде с маслом до золотистого цвета.

Подавайте яблочные оладьи, посыпав их сахарной пудрой.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запеченном виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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