Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сколько литров бензина можно купить на зарплату в России и других странах
8 распространённых ошибок в уходе за руками и ногтями: проверьте, не совершаете ли вы их
Когда и как сеять помидоры: ключевые даты для вашего огорода
Уникальные кошки России: от пушистых гигантов до миниатюрных бобтейлов
12 вопросов, которые поставят продавца саженцев в тупик: как не купить кота в мешке
Опасные симптомы: почему у собаки могут быть красные глаза
Умный человек — кто он? Шесть необычных признаков определения интеллекта без тестов
Шокирующие раритеты: 10 вещей из прошлого, доступных только богачам
Лукашенко заявил, что ситуация на границе остается сложной: работы сегодня хватает

Вчерашнее пюре как новое: добавьте этот ингредиент, и оно станет воздушным

2:00
Еда

Картофельное пюре — это одно из самых популярных блюд, которое любят за его нежность и универсальность. Оно прекрасно сочетается с мясом, рыбой, птицей и овощами. Но все мы знаем главный минус этого гарнира: на следующий день оно теряет свои вкусовые качества, становится плотным и слипшимся. Однако есть способ вернуть пюре первоначальную нежность и кремовую текстуру.

Пюре
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пюре

Что понадобится для спасения пюре

Вам понадобится:

  • кастрюля или сковорода;
  • немного молока;
  • сливочное масло (по желанию).

Этапы приготовления

  1. Подготовьте молоко.
    В кастрюлю или сковороду налейте небольшое количество молока и доведите его до кипения. Именно молоко способно вернуть картофельному пюре мягкость и кремовость.

  2. Добавьте пюре.
    Как только молоко закипит, добавьте в него холодное картофельное пюре. Важно не класть слишком большой слой пюре, чтобы оно равномерно прогрелось.

  3. Прогревание на минимальном огне.
    Уменьшите мощность плиты до минимума и накройте пюре крышкой. Разогревайте его в течение 3 минут. Этого времени достаточно, чтобы блюдо прогрелось, но не пересохло.

  4. Финальный штрих.
    После разогрева снимите кастрюлю или сковороду с огня и тщательно перемешайте пюре. Для улучшения вкуса можно добавить немного сливочного масла — оно придаст блюду дополнительную насыщенность.

Почему этот метод работает

Молоко придает картофельному пюре необходимую влажность, а прогревание под крышкой позволяет сохранить его текстуру и не пересушить. Добавление сливочного масла улучшает вкус и делает блюдо более аппетитным.

Теперь вы знаете, как легко оживить вчерашнее пюре и наслаждаться им, как будто оно только что приготовлено. Этот простой лайфхак выручит вас в любой ситуации!

Уточнения

Карто́фельное пюре́ (от фр. Purée, рег. толчёнка, толчо́нка) — пюре из картофеля. Картофельное пюре, как правило, употребляется в качестве гарнира, но может, в свою очередь, использоваться как ингредиент для приготовления других блюд.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой**
Шоу-бизнес
Галкин* и Пугачёва посетили спектакль Чулпан Хаматовой** Аудио 
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Еда и рецепты
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь Аудио 
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Еда и рецепты
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Последние материалы
Шарлотка за 50 минут: этот рецепт станет вашим любимым навсегда
Долг Украины перед Всемирным банком вырос на 65%
Этот воздушный крем подойдёт для тортов, блинов и фруктов — рецепт на основе сгущёнки
В США рассказали о попытке принудить Израиль передать оружие Украине
Как зубная паста может помочь вам в садоводстве?
Воспитание без наказаний: почему современные кинологи не ругают собак
Первый день с щенком: без каких вещей не обойтись
Александр Мясников развеял популярные мифы про сахарный диабет
Что будет с ценами на жилье в 2025 году – девелоперы делают прогноз
Как обрести сокрушительную силу за месяц: добавьте в тренировку это упражнение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.