Шарлотка за 50 минут: этот рецепт станет вашим любимым навсегда

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Если вам нужен рецепт, который выручит в любую минуту и украсит любой стол, то шарлотка — идеальный выбор. Ароматная, с добавлением орехов и корицы, она покорит всех любителей домашней выпечки.

Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шарлотка

Почему этот рецепт стоит попробовать

Этот вариант шарлотки отличается не только нежным тестом, но и богатым вкусом благодаря сочетанию яблок, орехов и специй. Это не просто пирог — это настоящее лакомство, которое легко приготовить даже новичкам.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится:

яйца — 4 шт.;

сахар — 1,5 стакана;

ванильный сахар — 1 пакетик;

растительное масло — 1 стакан;

мука — 3 стакана;

сода — 1/2 ч. л.;

корица — 1 ч. л.;

разрыхлитель — 1 пакетик;

яблоки — 5 шт.;

грецкие орехи (ядра) — 1 стакан.

Этапы приготовления

Подготовка теста.

Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до появления пышной пены. Затем, не прекращая взбивать, влейте растительное масло и продолжайте перемешивать на низкой скорости. Смешивание сухих ингредиентов.

В отдельной миске соедините муку, соду, разрыхлитель и корицу. Постепенно добавьте эту смесь к яичной массе и замесите однородное тесто. Подготовка начинки.

Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, натрите их на крупной терке. Грецкие орехи измельчите в среднюю крошку. Смешайте яблоки с орехами и аккуратно добавьте в тесто. Выпечка.

Смажьте форму для выпечки растительным маслом, вылейте в неё тесто. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 160 °C, в течение 50 минут. Подача.

Готовую шарлотку охладите, аккуратно выньте из формы, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Небольшие советы для идеального пирога

Если хотите, чтобы шарлотка была ещё ароматнее, добавьте немного молотого мускатного ореха.

Орехи можно заменить миндалём или фундуком — вкус будет не менее изысканным.

Для карамельного акцента можно добавить в тесто пару столовых ложек мёда.

Этот пирог станет отличным дополнением к утреннему кофе или уютному семейному ужину. Наслаждайтесь вкусом домашней выпечки!

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликёра.

