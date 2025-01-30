Шарлотка за 50 минут: этот рецепт станет вашим любимым навсегда

Если вам нужен рецепт, который выручит в любую минуту и украсит любой стол, то шарлотка — идеальный выбор. Ароматная, с добавлением орехов и корицы, она покорит всех любителей домашней выпечки.
Этот вариант шарлотки отличается не только нежным тестом, но и богатым вкусом благодаря сочетанию яблок, орехов и специй. Это не просто пирог — это настоящее лакомство, которое легко приготовить даже новичкам.
Для приготовления понадобится:
Подготовка теста.
Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до появления пышной пены. Затем, не прекращая взбивать, влейте растительное масло и продолжайте перемешивать на низкой скорости.
Смешивание сухих ингредиентов.
В отдельной миске соедините муку, соду, разрыхлитель и корицу. Постепенно добавьте эту смесь к яичной массе и замесите однородное тесто.
Подготовка начинки.
Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, натрите их на крупной терке. Грецкие орехи измельчите в среднюю крошку. Смешайте яблоки с орехами и аккуратно добавьте в тесто.
Выпечка.
Смажьте форму для выпечки растительным маслом, вылейте в неё тесто. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 160 °C, в течение 50 минут.
Подача.
Готовую шарлотку охладите, аккуратно выньте из формы, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.
Этот пирог станет отличным дополнением к утреннему кофе или уютному семейному ужину. Наслаждайтесь вкусом домашней выпечки!
Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликёра.
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