Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
8 распространённых ошибок в уходе за руками и ногтями: проверьте, не совершаете ли вы их
Когда и как сеять помидоры: ключевые даты для вашего огорода
Уникальные кошки России: от пушистых гигантов до миниатюрных бобтейлов
12 вопросов, которые поставят продавца саженцев в тупик: как не купить кота в мешке
Вчерашнее пюре как новое: добавьте этот ингредиент, и оно станет воздушным
Опасные симптомы: почему у собаки могут быть красные глаза
Умный человек — кто он? Шесть необычных признаков определения интеллекта без тестов
Лукашенко заявил, что ситуация на границе остается сложной: работы сегодня хватает
Шокирующие раритеты: 10 вещей из прошлого, доступных только богачам

Шарлотка за 50 минут: этот рецепт станет вашим любимым навсегда

2:31
Еда

Если вам нужен рецепт, который выручит в любую минуту и украсит любой стол, то шарлотка — идеальный выбор. Ароматная, с добавлением орехов и корицы, она покорит всех любителей домашней выпечки.

Шарлотка
Фото: Adobe Stock by O.B., https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шарлотка

Почему этот рецепт стоит попробовать

Этот вариант шарлотки отличается не только нежным тестом, но и богатым вкусом благодаря сочетанию яблок, орехов и специй. Это не просто пирог — это настоящее лакомство, которое легко приготовить даже новичкам.

Ингредиенты

Для приготовления понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • сахар — 1,5 стакана;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • растительное масло — 1 стакан;
  • мука — 3 стакана;
  • сода — 1/2 ч. л.;
  • корица — 1 ч. л.;
  • разрыхлитель — 1 пакетик;
  • яблоки — 5 шт.;
  • грецкие орехи (ядра) — 1 стакан.

Этапы приготовления

  1. Подготовка теста.
    Взбейте яйца с сахаром и ванильным сахаром до появления пышной пены. Затем, не прекращая взбивать, влейте растительное масло и продолжайте перемешивать на низкой скорости.

  2. Смешивание сухих ингредиентов.
    В отдельной миске соедините муку, соду, разрыхлитель и корицу. Постепенно добавьте эту смесь к яичной массе и замесите однородное тесто.

  3. Подготовка начинки.
    Очистите яблоки от кожуры и сердцевины, натрите их на крупной терке. Грецкие орехи измельчите в среднюю крошку. Смешайте яблоки с орехами и аккуратно добавьте в тесто.

  4. Выпечка.
    Смажьте форму для выпечки растительным маслом, вылейте в неё тесто. Выпекайте пирог в духовке, разогретой до 160 °C, в течение 50 минут.

  5. Подача.
    Готовую шарлотку охладите, аккуратно выньте из формы, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу.

Небольшие советы для идеального пирога

  • Если хотите, чтобы шарлотка была ещё ароматнее, добавьте немного молотого мускатного ореха.
  • Орехи можно заменить миндалём или фундуком — вкус будет не менее изысканным.
  • Для карамельного акцента можно добавить в тесто пару столовых ложек мёда.

Этот пирог станет отличным дополнением к утреннему кофе или уютному семейному ужину. Наслаждайтесь вкусом домашней выпечки!

Уточнения

Шарлотка (от фр. charlotte) — сладкий десерт из яблок, запечённых в тесте — вариант яблочного пирога. Классическая шарлотка — это французское сладкое блюдо, приготовленное из белого хлеба, заварного крема, яиц, фруктов и ликёра.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы
Садоводство, цветоводство
Как остановить вытягивание рассады: проверенные методы Аудио 
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Красота и стиль
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить Аудио 
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся
Садоводство, цветоводство
Горчица против слизней: обработка, после которой вредители не вернутся Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Земля замедляет свое вращение: как это отразится на длине наших дней
Запеканка с курицей: сытный ужин, который готовится за 30 минут
Забудьте о майонезе: вот соус, который продлевает жизнь
Конгресс США на $50 млн профинансировал презервативы для сектора Газа Юрий Бочаров Ни за день, ни за 100 дней. Почему нет мирного плана Трампа по Украине Любовь Степушова Эти мистические дороги ведут к духовной силе — как древние культуры соединяли миры Игорь Буккер
Воздушные творожные пончики без масла – нежная выпечка к чаю
Простое средство для очищения печени: нужен всего один продукт
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Убираем висцеральный жир с помощью обычной прогулки
Последние материалы
Шарлотка за 50 минут: этот рецепт станет вашим любимым навсегда
Долг Украины перед Всемирным банком вырос на 65%
Этот воздушный крем подойдёт для тортов, блинов и фруктов — рецепт на основе сгущёнки
В США рассказали о попытке принудить Израиль передать оружие Украине
Как зубная паста может помочь вам в садоводстве?
Воспитание без наказаний: почему современные кинологи не ругают собак
Первый день с щенком: без каких вещей не обойтись
Александр Мясников развеял популярные мифы про сахарный диабет
Что будет с ценами на жилье в 2025 году – девелоперы делают прогноз
Как обрести сокрушительную силу за месяц: добавьте в тренировку это упражнение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.