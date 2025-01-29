Как избежать сухости курицы при запекании: простой и эффективный способ

2:44 Your browser does not support the audio element. Еда

Идеальная жареная курица — это настоящее наслаждение, которое готовится быстро и легко. Однако многие сталкиваются с проблемой: запеченная курица может получиться сухой. Но есть простой способ избежать этого — замариновать её! Попробуйте и убедитесь сами, как советует это сделать венгерское издание Ripost.hu.

Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая курица

Курица — более простой в работе вид мяса, чем свинина или говядина. Если перед приготовлением свинины или говядины требуется маринование в течение нескольких часов, то с курицей можно обойтись без этого. Но для получения идеальной прожарки всё же рекомендуется замариновать её.

Маринование меняет структуру мяса, делая его более нежным и рассыпчатым после запекания. Существует множество видов маринадов: влажные и сухие, с добавлением специй и без них. Но суть всех маринадов заключается в том, чтобы разрыхлить волокна мяса с помощью соли или кислоты.

Один из самых простых способов замариновать курицу — использовать солёную воду. Это старинный метод, который предотвращает высыхание мяса во время приготовления. Особенно это важно для куриной грудки, но и другие части курицы также получат небольшую пользу от размягчения. К тому же, вкус мяса станет лучше благодаря солёной воде, которая проникает глубже, чем если просто посыпать мясо солью перед запеканием.

Чтобы приготовить маринад, нужно замочить курицу в солёной воде на несколько часов. Лучше всего сделать это накануне вечером. Взвесьте курицу, затем положите её в кастрюлю, наполненную водой. Воды должно быть в два раза больше, чем вес курицы. Добавьте две столовые ложки соли на литр воды и нагрейте, пока соль не растворится. Когда рассол остынет, можно добавлять курицу. Важно, чтобы жидкость полностью покрывала мясо.

Поставьте кастрюлю в холодильник и оставьте курицу мариноваться на 12 часов, а лучше — на 24. За это время мясо впитает много влаги, а волокна станут влажными, что предотвратит его высыхание при запекании.

Если вы хотите сделать курицу ещё вкуснее, добавьте в маринад специи. Розмарин и тимьян хорошо сочетаются с курицей, но вы можете использовать любые специи по вашему вкусу.

Если вы предпочитаете особенно нежную курицу, достаньте её из кастрюли, слейте воду и насухо вытрите бумажным полотенцем. Затем запекайте как обычно. Результат вас приятно удивит!

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса.



Маринование — способ консервирования пищевых продуктов, основанный на действии кислоты, которая в определённых концентрациях (и особенно в присутствии поваренной соли) подавляет жизнедеятельность многих микроорганизмов.



