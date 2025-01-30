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Как приготовить идеальный отварной картофель и с чем его сочетать: советы от шеф-повара

2:07
Еда

Хотите всегда получать идеальный картофель? Шеф-повар поделился своими секретами приготовления, которые помогут вам добиться этого результата.

Отварная картошка с укропом
Фото: commons.wikimedia.org by Kritzolina, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Отварная картошка с укропом

Картофель — универсальный продукт, который можно использовать в самых разных блюдах: от пюре и жареной курицы до салатов и карри с овощами. Он позволяет создавать множество вкусных и питательных рецептов. Однако при варке в воде картофель часто лопается, становится слишком мягким и теряет вкус.

Чтобы избежать этих проблем, шеф-повар Норберт Тарайра, которого цитирует французское издание Marmiton, предлагает несколько простых, но эффективных советов.

  1. Выбирайте картофель одинакового размера. Это важно для равномерного приготовления.
  2. Начинайте варить картофель в холодной воде. Постепенно увеличивайте температуру, чтобы вода закипела. Затем немного уменьшите огонь, чтобы картофель варился равномерно и не лопался.
  3. Варите картофель в кожуре. Кожура защищает мякоть от проникновения воды, сохраняя её текстуру и вкус.

Следуя этим советам, вы сможете приготовить нежный и вкусный отварной картофель, который станет отличным дополнением к любому блюду.

С чем подавать отварной картофель?

Если вы не знаете, во что превратить или с чем подать отварной картофель, вот несколько идей от шеф-повара:

  • Сливочное пюре. Это классическое блюдо, которое можно приготовить с добавлением молока для более нежного вкуса.
  • Овощное карри. Картофель отлично сочетается с другими овощами, создавая вкусное и ароматное блюдо.
  • Гарнир к чечевичному далу. Чечевица и картофель — отличное сочетание, которое можно дополнить специями и зеленью.
  • Ростбиф или свинина, запечённые в духовке. Это сытное блюдо станет отличным дополнением к картофелю.
  • Рыба на гриле. Простое и вкусное блюдо, которое можно подать с отварным картофелем.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Ва́рка (варе́ние) — один из самых распространённых видов термической обработки пищевых продуктов путём нагревания в кипящей жидкости (например, в воде, молоке, бульоне) или в атмосфере насыщенного пара.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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