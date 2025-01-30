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Рестораны или домашняя кухня: что выбирают сегодня россияне?

3:22
Еда

Согласно исследованию STARWIND, только 9% россиян никогда не посещают рестораны, предпочитая готовить дома. Четверть опрошенных тратит более 20% своего дохода на походы в заведения общественного питания.

Блюдо в ресторане
Фото: unsplash by Джей Веннингтон, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блюдо в ресторане

Большинство россиян посещают рестораны еженедельно (38%) или ежемесячно (27%). Основные причины для этого — встречи с друзьями (55%), желание сменить обстановку (52%) и отмечание особых событий (23%). Только 3% респондентов посещают рестораны ежедневно.

Интересно, что в Москве и Санкт-Петербурге ресторанную еду выбирают чаще (24 и 12% соответственно), тогда как в крупных городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона этот показатель составляет всего 2%. В то же время жители небольших городов до 500 тысяч человек предпочитают готовить дома (22%).

Больше половины опрошенных тратят на общепит не более 10% своего бюджета (55%), каждый четвертый — до 20%. Только 2% тратят до половины своих доходов на рестораны. Чаще всего так отвечают жители столицы (9%). За последние 2-3 года 12% людей стали чаще заказывать готовые блюда домой, а 6% перешли на полуфабрикаты. В крупных городах с населением от 500 тысяч до 1 миллиона растет популярность готовых блюд благодаря развитию сервисов доставки. В Москве и Санкт-Петербурге растет спрос на полуфабрикаты (8 и 9% соответственно).

Большинство опрошенных готовят дома из-за экономии (67%). Среди других причин — подготовка к праздникам и встречам с гостями (35%), стремление вести здоровый образ жизни и следить за калорийностью (31%), а также возможность следовать рецептам из блогов профессиональных поваров (30%). Еще 27% отметили, что начали чаще готовить дома благодаря появлению бытовой техники, облегчающей этот процесс. Каждый пятый просто предпочитает домашнюю еду и не считает нужным посещать рестораны.

Ведущий бренд-менеджер STARWIND Анна Нужина отметила, что многие предпочитают заказывать еду в ресторанах, потому что процесс готовки кажется им сложным и долгим. Однако современная бытовая техника упрощает эту задачу. Например, существуют мультиварки с функциями пароварки, хлебопечки и йогуртницы, а также планетарные миксеры для приготовления выпечки, кремов и соусов, пишет Газета.Ru.

Многие участники опроса отметили, что их отношение к домашней и ресторанной еде изменилось за последнее время. 19% стали приверженцами здорового питания, 45% начали экспериментировать с новыми рецептами, а 22% чаще готовят изысканные блюда, почти как в ресторане. Москвичи особенно склонны к кулинарным экспериментам (50%), но около 40% предпочитают более простой и быстрый подход к готовке. В этом им помогает разнообразная бытовая техника: 16% поручают ей большую часть работы.

Уточнения

Рестора́н (от лат. restauro «восстановить, крепить») — предприятие общественного питания с широким ассортиментом блюд сложного приготовления, включая заказные и фирменные.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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