Как приготовить макароны, которые не будут слипаться

Макароны — одно из самых популярных блюд, но их приготовление может вызвать трудности. Особенно часто возникает проблема липких макарон, которые сложно разделить после варки. Но есть несколько простых способов избежать этой неприятности. Авторы французского издания Marmiton рассказали, почему макароны прилипают и как этого избежать.
Липкость макарон после варки связана с содержащимся в них крахмалом. Когда макароны нагреваются, крахмал активируется и начинает выделять влагу. Если оставить макароны в кастрюле после приготовления, крахмал продолжит выделять влагу, и макароны станут липкими.
Существует несколько способов предотвратить прилипание макарон:
Следуя этим простым советам, вы сможете приготовить идеально приготовленные макароны, которые не будут прилипать друг к другу.
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