Блинчики на скорую руку: по этому рецепту они получаются хрустящими и тоненькими

1:00 Your browser does not support the audio element. Еда

В этом рецепте мы поделимся с вами простым и проверенным способом приготовления тонких и вкусных блинов. Благодаря тщательно подобранным ингредиентам и правильной технологии, вы сможете насладиться ароматными и нежными блинами.

Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Блин

Ингредиенты:

2 куриных яйца,

1 столовая ложка сахарной пудры,

щепотка соли,

2 столовые ложки сметаны,

2 стакана воды,

2 стакана пшеничной муки,

1 столовая ложка растительного масла.

Способ приготовления:

Взбейте яйца с помощью венчика, добавьте сахарную пудру, соль и сметану. Постепенно введите два стакана воды и тщательно перемешайте с просеянной мукой. В конце добавьте растительное масло. Благодаря такому составу тесто получается тонким и хрустящим. Поскольку в рецепте уже есть растительное масло, сковороду достаточно смазать только один раз — перед началом жарки.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

