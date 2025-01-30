Блинчики на скорую руку: по этому рецепту они получаются хрустящими и тоненькими

В этом рецепте мы поделимся с вами простым и проверенным способом приготовления тонких и вкусных блинов. Благодаря тщательно подобранным ингредиентам и правильной технологии, вы сможете насладиться ароматными и нежными блинами.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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