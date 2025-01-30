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Блинчики на скорую руку: по этому рецепту они получаются хрустящими и тоненькими

1:00
Еда

В этом рецепте мы поделимся с вами простым и проверенным способом приготовления тонких и вкусных блинов. Благодаря тщательно подобранным ингредиентам и правильной технологии, вы сможете насладиться ароматными и нежными блинами.

Блин
Фото: commons.wikimedia.org by Linsenhejhej, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Блин

Ингредиенты:

  • 2 куриных яйца,
  • 1 столовая ложка сахарной пудры,
  • щепотка соли,
  • 2 столовые ложки сметаны,
  • 2 стакана воды,
  • 2 стакана пшеничной муки,
  • 1 столовая ложка растительного масла.

Способ приготовления:

  1. Взбейте яйца с помощью венчика, добавьте сахарную пудру, соль и сметану.
  2. Постепенно введите два стакана воды и тщательно перемешайте с просеянной мукой.
  3. В конце добавьте растительное масло.
  4. Благодаря такому составу тесто получается тонким и хрустящим. Поскольку в рецепте уже есть растительное масло, сковороду достаточно смазать только один раз — перед началом жарки.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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