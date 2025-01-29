Просто и вкусно! Как приготовить домашние наггетсы

1:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Ингредиенты

Куриное филе — 400 г. Яйцо — 1 шт. Мука — 100 г. Панировочные сухари — 150 г. Соль, перец — по вкусу. Растительное масло — для жарки.

Инструкция

1. Подготовка куриного филе. Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки размером примерно 2x2 см.

Фото: commons.wikimedia.org by Evan-Amos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наггетсы

2. Панировка. В одной миске взбейте яйцо. В другой миске смешайте муку с солью и перцем. В третьей миске насыпьте панировочные сухари.

3. Обваливание кусочков. Обмакните каждый кусочек курицы сначала в муке, затем в яйце, а потом в панировочных сухарях. Повторите процесс дважды для каждого кусочка, чтобы получить хрустящую корочку.

4. Жарка. Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне. Жарьте наггетсы до золотистой корочки со всех сторон, около 3-4 минут с каждой стороны.

5. Завершение. Готовые наггетсы выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими с любимым соусом, например, кетчупом или чесночным соусом.

Уточнения

На́ггетсы (англ chicken nuggets) — блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.

