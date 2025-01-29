Просто и вкусно! Как приготовить домашние наггетсы

1. Подготовка куриного филе. Нарежьте куриное филе на небольшие кусочки размером примерно 2x2 см.
2. Панировка. В одной миске взбейте яйцо. В другой миске смешайте муку с солью и перцем. В третьей миске насыпьте панировочные сухари.
3. Обваливание кусочков. Обмакните каждый кусочек курицы сначала в муке, затем в яйце, а потом в панировочных сухарях. Повторите процесс дважды для каждого кусочка, чтобы получить хрустящую корочку.
4. Жарка. Разогрейте растительное масло в сковороде на среднем огне. Жарьте наггетсы до золотистой корочки со всех сторон, около 3-4 минут с каждой стороны.
5. Завершение. Готовые наггетсы выложите на бумажное полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте горячими с любимым соусом, например, кетчупом или чесночным соусом.
На́ггетсы (англ chicken nuggets) — блюдо американской кухни из филе куриной грудки в хрустящей панировке, обжаренной в масле.
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