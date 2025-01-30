Гениальный совет, как увеличить количество говяжьего фарша в блюде без лишних затрат

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Для приготовления таких блюд, как паста болоньезе или лазанья, обычно требуется мясной фарш. Но есть способ, который позволит удвоить его количество без дополнительных затрат.

Фото: Own work by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Фарш

Говядина — это ценный продукт, который можно использовать в различных блюдах. Некоторые предпочитают готовить её в виде рёбрышек на гриле или барбекю, а другие — в виде сочных стейков.

Однако мы также любим говядину в молотом виде, чтобы приготовить вкусную лазанью, фахитас или пасту болоньезе. Но в последнее время цены на говяжий фарш растут, и это может сделать приготовление блюд с ним более затратным, особенно если приходится готовить блюдо на всю семью или на дружеский ужин.

Однако есть способ, который поможет сэкономить. Недавно на сайте Allrecipes была опубликована статья, в которой описан простой и эффективный метод увеличения количества говяжьего фарша без дополнительных затрат.

Этот метод основан на использовании грибов. Они не только добавят вкус блюду, но и помогут увеличить его объём.

Для этого нужно мелко нарезать грибы и смешать их с фаршем. В идеале, лучше использовать блендер или измельчитель, чтобы грибы хорошо смешались с фаршем и стали незаметными в готовом блюде.

Этот способ поможет сэкономить деньги и приготовить вкусное блюдо, которое порадует гостей. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).



