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Гениальный совет, как увеличить количество говяжьего фарша в блюде без лишних затрат

1:29
Еда

Для приготовления таких блюд, как паста болоньезе или лазанья, обычно требуется мясной фарш. Но есть способ, который позволит удвоить его количество без дополнительных затрат.

Фарш
Фото: Own work by Matěj Baťha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Фарш

Говядина — это ценный продукт, который можно использовать в различных блюдах. Некоторые предпочитают готовить её в виде рёбрышек на гриле или барбекю, а другие — в виде сочных стейков.

Однако мы также любим говядину в молотом виде, чтобы приготовить вкусную лазанью, фахитас или пасту болоньезе. Но в последнее время цены на говяжий фарш растут, и это может сделать приготовление блюд с ним более затратным, особенно если приходится готовить блюдо на всю семью или на дружеский ужин.

Однако есть способ, который поможет сэкономить. Недавно на сайте Allrecipes была опубликована статья, в которой описан простой и эффективный метод увеличения количества говяжьего фарша без дополнительных затрат.

Этот метод основан на использовании грибов. Они не только добавят вкус блюду, но и помогут увеличить его объём.

Для этого нужно мелко нарезать грибы и смешать их с фаршем. В идеале, лучше использовать блендер или измельчитель, чтобы грибы хорошо смешались с фаршем и стали незаметными в готовом блюде.

Этот способ поможет сэкономить деньги и приготовить вкусное блюдо, которое порадует гостей. Попробуйте и убедитесь сами!

Уточнения

Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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