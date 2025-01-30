Гениальный совет, как увеличить количество говяжьего фарша в блюде без лишних затрат

Для приготовления таких блюд, как паста болоньезе или лазанья, обычно требуется мясной фарш. Но есть способ, который позволит удвоить его количество без дополнительных затрат.
Говядина — это ценный продукт, который можно использовать в различных блюдах. Некоторые предпочитают готовить её в виде рёбрышек на гриле или барбекю, а другие — в виде сочных стейков.
Однако мы также любим говядину в молотом виде, чтобы приготовить вкусную лазанью, фахитас или пасту болоньезе. Но в последнее время цены на говяжий фарш растут, и это может сделать приготовление блюд с ним более затратным, особенно если приходится готовить блюдо на всю семью или на дружеский ужин.
Однако есть способ, который поможет сэкономить. Недавно на сайте Allrecipes была опубликована статья, в которой описан простой и эффективный метод увеличения количества говяжьего фарша без дополнительных затрат.
Этот метод основан на использовании грибов. Они не только добавят вкус блюду, но и помогут увеличить его объём.
Для этого нужно мелко нарезать грибы и смешать их с фаршем. В идеале, лучше использовать блендер или измельчитель, чтобы грибы хорошо смешались с фаршем и стали незаметными в готовом блюде.
Этот способ поможет сэкономить деньги и приготовить вкусное блюдо, которое порадует гостей. Попробуйте и убедитесь сами!
Фарш (от лат. farcire — «начинять» или от фр. farce через нем. Farce — «начинка») — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).
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