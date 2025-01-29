Овощной суп-пюре: благодаря обжарке на сковороде овощи приобретают упоительный аромат

Ищете идею для лёгкого обеда или ужина, которая не займёт много времени и сил? Тогда обратите внимание на этот рецепт овощного супа-пюре от французского издания Marmiton. Он позволит вам быстро приготовить вкусное и полезное блюдо, которое не позволит поправиться!
Ингредиенты (на 4 порции):
Приготовление:
Для более насыщенного вкуса в суп можно добавить кусочек сливочного масла, гренки или тёртый сыр.
Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.
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