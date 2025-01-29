Овощной суп-пюре: благодаря обжарке на сковороде овощи приобретают упоительный аромат

1:29 Your browser does not support the audio element. Еда

Ищете идею для лёгкого обеда или ужина, которая не займёт много времени и сил? Тогда обратите внимание на этот рецепт овощного супа-пюре от французского издания Marmiton. Он позволит вам быстро приготовить вкусное и полезное блюдо, которое не позволит поправиться!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Суп-пюре из брокколи

Ингредиенты (на 4 порции):

Лук-порей — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Помидор — 1 шт.

Картофель — 3 шт.

Морковь — 3 шт.

Бульонный кубик (овощной или куриный) — 1 шт.

Приготовление:

Очистите и нарежьте овощи. В глубокой сковороде разогрейте три столовые ложки растительного масла и добавьте кусочек сливочного масла. Обжарьте морковь, картофель и лук-порей в течение 10 минут. Посолите (добавьте две большие щепотки). Добавьте мелко нарезанный репчатый лук и готовьте ещё 5 минут, регулярно помешивая. Влейте воду, чтобы она полностью покрыла овощи, доведите до кипения. Затем добавьте бульонный кубик и помидоры, разделённые на четвертинки. Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне около часа. После этого переложите содержимое сковороды в блендер и пюрируйте.

Для более насыщенного вкуса в суп можно добавить кусочек сливочного масла, гренки или тёртый сыр.

Уточнения

Суп-пюре пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

