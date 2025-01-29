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Овощной суп-пюре: благодаря обжарке на сковороде овощи приобретают упоительный аромат

1:29
Еда

Ищете идею для лёгкого обеда или ужина, которая не займёт много времени и сил? Тогда обратите внимание на этот рецепт овощного супа-пюре от французского издания Marmiton. Он позволит вам быстро приготовить вкусное и полезное блюдо, которое не позволит поправиться!

Суп-пюре из брокколи
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Суп-пюре из брокколи

Ингредиенты (на 4 порции):

  • Лук-порей — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Помидор — 1 шт.
  • Картофель — 3 шт.
  • Морковь — 3 шт.
  • Бульонный кубик (овощной или куриный) — 1 шт.

Приготовление:

  1. Очистите и нарежьте овощи.
  2. В глубокой сковороде разогрейте три столовые ложки растительного масла и добавьте кусочек сливочного масла. Обжарьте морковь, картофель и лук-порей в течение 10 минут. Посолите (добавьте две большие щепотки).
  3. Добавьте мелко нарезанный репчатый лук и готовьте ещё 5 минут, регулярно помешивая.
  4. Влейте воду, чтобы она полностью покрыла овощи, доведите до кипения.
  5. Затем добавьте бульонный кубик и помидоры, разделённые на четвертинки.
  6. Накройте сковороду крышкой и готовьте на небольшом огне около часа.
  7. После этого переложите содержимое сковороды в блендер и пюрируйте.

Для более насыщенного вкуса в суп можно добавить кусочек сливочного масла, гренки или тёртый сыр.

Уточнения

Суп-пюре  пюрированный суп — густой суп на основе пюре из отваренных и протёртых мяса, рыбы и морепродуктов, грибов, овощей, круп и бобовых, соединённого с мучной пассеровкой.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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