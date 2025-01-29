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Добавьте этот секретный ингредиент в конце приготовления супа — он сделает блюдо особенным

1:56
Еда

Зима — это время, когда супы приобретают особую ценность. Супы из тыквы, моркови, лука-порея или капусты не только вкусны, но и очень полезны в холодное время года. Однако не все любят супы. Но не отчаивайтесь! Есть несколько простых советов, которые помогут вам приготовить по-настоящему вкусный суп.

Суп
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Суп

Сегодня мы поделимся с вами необычным, но очень эффективным советом от Cookist о том, как приготовить идеальный суп. Этот совет заключается в одном простом шаге, который значительно улучшит вкус вашего блюда.

В конце приготовления супа добавьте ингредиент, который станет ключевым. Затем закончите готовить суп как обычно.

Совет от Cookist заключается в том, чтобы добавить немного кислинки в готовый суп. Это поможет сбалансировать вкусы и придать блюду пикантность.

Вы можете использовать лимонный сок, уксус, бальзамический уксус, сидр или даже ложку йогурта. Вы будете приятно удивлены, как ваш суп станет более изысканным.

Как ещё можно улучшить вкус супа?

  1. Есть и другие способы сделать ваш суп незабываемым. Во-первых, не стоит экономить на жирах. Овощные супы обычно низкокалорийные, но добавление сливочного или растительного масла придаст блюду более насыщенный вкус.
  2. Во-вторых, начните с тушения нарезанных овощей на жире без добавления воды. Это поможет раскрыть аромат и сконцентрировать соки ингредиентов, что сделает ваш суп поистине ароматным.
  3. Наконец, не забудьте добавить красивый и аппетитный продукт в конце приготовления. Это может быть несколько капель оливкового масла или соевого соуса, зелень, орехи кешью или фисташки. Побалуйте себя!

Уточнения

Суп (от фр. soupe) — жидкое блюдо, в составе которого содержится не менее 50 % жидкости.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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