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Секреты паприки: вот как, оказывается, производят одну из самых популярных специй в мире

3:14
Еда

Всем нам хорошо знакома паприка — эта яркая специя, способная преобразить вкус любого блюда. Но задумывались ли вы о том, что скрывается в маленькой красной баночке, которая стоит на вашей кухне? Возможно, вы будете удивлены!

Паприка
Фото: commons.wikimedia.org by Judgefloro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Паприка

Паприка — одна из самых популярных специй в мире. Она придаёт блюдам пикантность, нежный аромат и алый цвет, который пробуждает аппетит. Но знаете ли вы, как её производят? Французское издание Marmiton раскрыло все секреты этой чудесной приправы!

Паприка берёт своё начало в Центральной Америке. Её основа — несколько сортов сладкого красного перца, которые выращивались ещё доколумбовыми цивилизациями, такими как ацтеки и майя. Только в XV веке Христофор Колумб привёз этот перец на европейский континент.

Сегодня паприку выращивают в Венгрии, Испании и Турции — странах, которые известны своим производством этой специи. Каждая из них имеет свои уникальные особенности вкуса, аромата и остроты.

Например, в Венгрии из сладкого перца из Сегеда получается паприка с насыщенным ароматом. В Испании, в регионе Вера, используют перец Нора для приготовления сладкой паприки, копчёной в дубовых бочках. Это высококачественный продукт.

Как же производится паприка? Процесс начинается с сушки перцев, которые затем измельчают в мелкий порошок. Иногда их коптят на дровах, чтобы придать дополнительный аромат.

Состав паприки не всегда одинаков. Для её производства используют разные части перца. Иногда только кожуру, чтобы получить мягкий перец, так как в ней мало капсаицина — молекулы, отвечающей за остроту вкуса.

В других случаях используют только мясо перца. Оно богато ароматами и натуральными сахарами, что делает паприку более насыщенной и сладкой. Эта часть перца чаще всего используется в производстве.

Также используются семена и оболочки перца, чтобы получить характерную паприку с сильным пряным вкусом. Существует несколько видов паприки: мягкая, крепкая, копчёная и даже сладкая.

Но будьте осторожны: паприка — это не просто сушёный порошок чили. Эта специя содержит специфические смеси ингредиентов, которые закрепляют её цвет и усиливают вкус. Иногда добавляют растительное масло или копчёные ароматизаторы.

Некоторые производители используют натуральные красители, такие как каротин, или консерванты. Но будьте уверены, что эти добавки соответствуют пищевым стандартам и не изменяют вкус этой чудесной специи.

Паприка — универсальная специя, которая подходит для тушения, маринадов, супов, жареных овощей, таджина, паэльи и даже для посыпки сыра. Она не только улучшает вкус блюд, но и радует глаз. Так что не стесняйтесь чаще использовать эту изысканную приправу на своей кухне!

Уточнения

Па́прика — порошкообразная пряность из сладких (нежгучих или слабожгучих) сортов стручкового перца (Capsicum annuum). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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