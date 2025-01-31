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Лапша быстрого приготовления: быстрый перекус или медленная опасность

Еда

Лапша быстрого приготовления давно стала спасением для людей с быстрым темпом жизни. Её удобно готовить: достаточно залить кипятком, подождать пару минут, и блюдо готово. Однако стоит ли включать её в рацион регулярно? Эксперты рассказали о скрытых рисках такого питания.

РОЛЛТОН. Куриная лапша по-домашнему. Острая. 02
Фото: upload.wikimedia.org by Schekinov Alexey Victorovich, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
РОЛЛТОН. Куриная лапша по-домашнему. Острая. 02

Откуда появилась "быстрая" лапша

Лапша быстрого приготовления была изобретена в Японии в начале ХХ века. Первоначально она считалась деликатесом, но со временем стала доступным продуктом массового потребления.

Что входит в состав

На первый взгляд, состав лапши быстрого приготовления кажется простым: сама лапша и приправы. Однако ингредиенты скрывают нюансы:

  • Лапша: делается не только из пшеничной муки, соли и воды, но также содержит фосфаты, пальмовое масло, крахмал, сахар и стабилизаторы, такие как гуаровая камедь.
  • Приправы: пакетики наполнены ароматизаторами, усилителями вкуса, солью и минимальным количеством сушёных овощей.

Удивительно, но основной вред несёт не приправа, а сама лапша. Её подвергают многократной обработке, из-за чего она становится трудноперевариваемой.

Какие риски для здоровья

Частое употребление лапши быстрого приготовления может привести к:

  • гипертонии,
  • акне,
  • депрессии,
  • атеросклерозу.

Несмотря на это, иногда такую лапшу можно использовать как "экстренный перекус". Но если есть возможность, лучше выбирать более полезные альтернативы.

Что выбрать вместо

  • Домашние супы с минимальной обработкой продуктов.
  • Полезные перекусы, такие как овощи, цельнозерновые хлебцы или орехи.
  • Приготовленная заранее домашняя лапша или каши быстрого приготовления без добавок.

Уточнения

Лапша быстрого приготовления — макаронное изделие в виде предварительно приготовленного и высушенного блока и приправы к нему. Эти сухие блоки предназначены для замачивания в кипятке в течение нескольких минут перед употреблением.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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