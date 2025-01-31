Лапша быстрого приготовления: быстрый перекус или медленная опасность

Лапша быстрого приготовления давно стала спасением для людей с быстрым темпом жизни. Её удобно готовить: достаточно залить кипятком, подождать пару минут, и блюдо готово. Однако стоит ли включать её в рацион регулярно? Эксперты рассказали о скрытых рисках такого питания.
Лапша быстрого приготовления была изобретена в Японии в начале ХХ века. Первоначально она считалась деликатесом, но со временем стала доступным продуктом массового потребления.
На первый взгляд, состав лапши быстрого приготовления кажется простым: сама лапша и приправы. Однако ингредиенты скрывают нюансы:
Удивительно, но основной вред несёт не приправа, а сама лапша. Её подвергают многократной обработке, из-за чего она становится трудноперевариваемой.
Частое употребление лапши быстрого приготовления может привести к:
Несмотря на это, иногда такую лапшу можно использовать как "экстренный перекус". Но если есть возможность, лучше выбирать более полезные альтернативы.
Лапша быстрого приготовления — макаронное изделие в виде предварительно приготовленного и высушенного блока и приправы к нему. Эти сухие блоки предназначены для замачивания в кипятке в течение нескольких минут перед употреблением.
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