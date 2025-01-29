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Хрустящая корочка и аромат специй: ваш лучший картофельный рецепт

Еда

Картофель по-деревенски — это классика, которая никогда не выходит из моды. С хрустящей корочкой, нежной мякотью и ароматным набором специй, это блюдо станет идеальным дополнением к любому столу. Его легко приготовить в домашних условиях, следуя простым шагам.

Запечённый картофель
Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённый картофель

Ингредиенты

  • Картофель — 1 кг..
  • Растительное масло — 30 мл..
  • Паприка — 1 ч. л..
  • Куркума — 1/2 ч. л..
  • Молотый сушёный чеснок — 1/2 ч. л..
  • Мускатный орех — по вкусу.
  • Молотый перец чили — по вкусу.
  • Молотый чёрный перец — по вкусу.
  • Соль — 1 ч. л..

Для соуса

  • Сметана — 150 г..
  • Майонез — 50 г..
  • Чеснок — 2 зубчика.
  • Петрушка — 5 г..
  • Укроп — 5 г..

Пошаговый рецепт

Подготовка картофеля

  • Помыть и нарезать: картофель хорошо вымыть, не очищая кожуру. Нарезать дольками: крупные клубни на 6-8 частей, мелкие — на 4.
  • Обсушить: просушить дольки бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу — это поможет добиться хрустящей корочки.

Приготовление маринада

  • Смешать специи: в миске соединить растительное масло, паприку, сушёный чеснок, куркуму, мускатный орех, чёрный перец и, если хочется пикантности, добавить чили.
  • Обвалять картофель: перемешать дольки с ароматной смесью, чтобы каждая была равномерно покрыта.

Выпекание

  • Выложить на противень: застелить противень пекарской бумагой и разложить картофель кожурой вниз. Это поможет сохранить сочность и равномерно пропечь мякоть.
  • Запечь: поставить в духовку, разогретую до 180°C, на 30-40 минут. Готовый картофель будет мягким внутри и с золотистой корочкой снаружи.

Приготовление соуса

  • Сделать соус: мелко нарезать укроп и петрушку. Смешать их со сметаной, майонезом и раздавленным чесноком. Если нужно, добавить соль по вкусу.

Подача

  • Подавать горячим: готовый картофель выкладывают на блюдо и подают с охлаждённым соусом.

Советы для идеального блюда

  • Для более яркого вкуса добавьте щепотку копчёной паприки или сушёного розмарина.
  • Если хотите снизить калорийность, можно запечь картофель без масла, но тогда рекомендуется готовить на решётке.
  • Соус можно дополнить лимонным соком или зёрнами горчицы для пикантности.

Картофель по-деревенски — это идеальное сочетание простоты и вкуса, которое подойдёт как для повседневного обеда, так и для уютного ужина в кругу друзей.

Уточнения

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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