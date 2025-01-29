Хрустящая корочка и аромат специй: ваш лучший картофельный рецепт

Your browser does not support the audio element. Еда

Картофель по-деревенски — это классика, которая никогда не выходит из моды. С хрустящей корочкой, нежной мякотью и ароматным набором специй, это блюдо станет идеальным дополнением к любому столу. Его легко приготовить в домашних условиях, следуя простым шагам.

Фото: commons.wikimedia. org by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запечённый картофель

Ингредиенты

Картофель — 1 кг..

Растительное масло — 30 мл..

Паприка — 1 ч. л..

Куркума — 1/2 ч. л..

Молотый сушёный чеснок — 1/2 ч. л..

Мускатный орех — по вкусу.

Молотый перец чили — по вкусу.

Молотый чёрный перец — по вкусу.

Соль — 1 ч. л..

Для соуса

Сметана — 150 г..

Майонез — 50 г..

Чеснок — 2 зубчика.

Петрушка — 5 г..

Укроп — 5 г..

Пошаговый рецепт

Подготовка картофеля

Помыть и нарезать : картофель хорошо вымыть, не очищая кожуру. Нарезать дольками: крупные клубни на 6-8 частей, мелкие — на 4.

: картофель хорошо вымыть, не очищая кожуру. Нарезать дольками: крупные клубни на 6-8 частей, мелкие — на 4. Обсушить: просушить дольки бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу — это поможет добиться хрустящей корочки.

Приготовление маринада

Смешать специи: в миске соединить растительное масло, паприку, сушёный чеснок, куркуму, мускатный орех, чёрный перец и, если хочется пикантности, добавить чили.

в миске соединить растительное масло, паприку, сушёный чеснок, куркуму, мускатный орех, чёрный перец и, если хочется пикантности, добавить чили. Обвалять картофель: перемешать дольки с ароматной смесью, чтобы каждая была равномерно покрыта.

Выпекание

Выложить на противень : застелить противень пекарской бумагой и разложить картофель кожурой вниз. Это поможет сохранить сочность и равномерно пропечь мякоть.

: застелить противень пекарской бумагой и разложить картофель кожурой вниз. Это поможет сохранить сочность и равномерно пропечь мякоть. Запечь: поставить в духовку, разогретую до 180°C, на 30-40 минут. Готовый картофель будет мягким внутри и с золотистой корочкой снаружи.

Приготовление соуса

Сделать соус: мелко нарезать укроп и петрушку. Смешать их со сметаной, майонезом и раздавленным чесноком. Если нужно, добавить соль по вкусу.

Подача

Подавать горячим: готовый картофель выкладывают на блюдо и подают с охлаждённым соусом.

Советы для идеального блюда

Для более яркого вкуса добавьте щепотку копчёной паприки или сушёного розмарина.

Если хотите снизить калорийность, можно запечь картофель без масла, но тогда рекомендуется готовить на решётке.

Соус можно дополнить лимонным соком или зёрнами горчицы для пикантности.

Картофель по-деревенски — это идеальное сочетание простоты и вкуса, которое подойдёт как для повседневного обеда, так и для уютного ужина в кругу друзей.

Уточнения

Кулинарный рецепт — руководство по приготовлению кулинарного изделия.

