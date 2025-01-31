Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь

Чебуреки — это вкусное, но не самое полезное блюдо. Однако, если немного изменить рецепт, можно получить его более здоровую и лёгкую версию. Такие чебуреки в народе называют кутабами, где традиционную мясную начинку заменяют зеленью или овощами. А разнообразие начинки позволяет адаптировать блюдо на любой вкус.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чебуреки
Что такое кутабы
Кутабы — это тонкие лепёшки с начинкой, которые обжариваются без масла. Классический вариант включает зелень, лук и сливочное масло. Но вы можете поэкспериментировать с начинкой, добавляя картофель, сыр, тыкву, морковь или даже яйца.
Ингредиенты для теста и начинки:
Для теста:
375 г муки,
6 г соли,
200 мл воды,
30 мл растительного масла.
Для начинки:
200 г любой зелени,
1 луковица,
50 г сливочного масла,
соль по вкусу.
Как приготовить кутабы
Замешивание теста:
В муке сделайте углубление, добавьте половину растительного масла, соль и воду комнатной температуры. Замесите тесто вилкой, подсыпая муку с краёв.
В отдельной миске смешайте оставшуюся муку с горячей водой, солью и оставшимся маслом.
Соедините обе массы ("горячее" и "холодное" тесто) и вымесите до эластичности. Накройте миской и оставьте на 1 час.
Подготовка начинки:
Мелко порубите зелень и лук.
Обжарьте их с небольшим количеством сливочного масла до мягкости.
Формирование кутабов:
Разделите тесто на порции и скатайте в шарики. Каждый шарик раскатайте в тонкий круг.
На одну половинку круга выложите начинку, оставив по краям 1 см.
Накройте второй половинкой и плотно защипните края, срезав излишки теста.
Обжарка:
На сухой горячей сковороде обжарьте кутабы с каждой стороны по 2 минуты до появления золотистых пятен.
Сразу после обжарки смажьте готовые кутабы сливочным маслом.
Советы для идеальных кутабов:
Используйте любую зелень по вкусу: укроп, петрушку, кинзу или шпинат.
Для большей сытности добавьте в начинку сыр или картофельное пюре.
Подавайте кутабы горячими, дополнив сметаной или натуральным йогуртом.
Уточнения
Чебуре́к — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов. Получило распространение и в других регионах бывшего Советского Союза.