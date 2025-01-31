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Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь

2:31
Еда

Чебуреки — это вкусное, но не самое полезное блюдо. Однако, если немного изменить рецепт, можно получить его более здоровую и лёгкую версию. Такие чебуреки в народе называют кутабами, где традиционную мясную начинку заменяют зеленью или овощами. А разнообразие начинки позволяет адаптировать блюдо на любой вкус.

Чебуреки
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чебуреки

Что такое кутабы

Кутабы — это тонкие лепёшки с начинкой, которые обжариваются без масла. Классический вариант включает зелень, лук и сливочное масло. Но вы можете поэкспериментировать с начинкой, добавляя картофель, сыр, тыкву, морковь или даже яйца.

Ингредиенты для теста и начинки:

Для теста:

  • 375 г муки,
  • 6 г соли,
  • 200 мл воды,
  • 30 мл растительного масла.

Для начинки:

  • 200 г любой зелени,
  • 1 луковица,
  • 50 г сливочного масла,
  • соль по вкусу.

Как приготовить кутабы

Замешивание теста:

  • В муке сделайте углубление, добавьте половину растительного масла, соль и воду комнатной температуры. Замесите тесто вилкой, подсыпая муку с краёв.
  • В отдельной миске смешайте оставшуюся муку с горячей водой, солью и оставшимся маслом.
  • Соедините обе массы ("горячее" и "холодное" тесто) и вымесите до эластичности. Накройте миской и оставьте на 1 час.

Подготовка начинки:

  • Мелко порубите зелень и лук.
  • Обжарьте их с небольшим количеством сливочного масла до мягкости.

Формирование кутабов:

  • Разделите тесто на порции и скатайте в шарики. Каждый шарик раскатайте в тонкий круг.
  • На одну половинку круга выложите начинку, оставив по краям 1 см.
  • Накройте второй половинкой и плотно защипните края, срезав излишки теста.

Обжарка:

  • На сухой горячей сковороде обжарьте кутабы с каждой стороны по 2 минуты до появления золотистых пятен.
  • Сразу после обжарки смажьте готовые кутабы сливочным маслом.

Советы для идеальных кутабов:

  1. Используйте любую зелень по вкусу: укроп, петрушку, кинзу или шпинат.
  2. Для большей сытности добавьте в начинку сыр или картофельное пюре.
  3. Подавайте кутабы горячими, дополнив сметаной или натуральным йогуртом.

Уточнения

Чебуре́к — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов. Получило распространение и в других регионах бывшего Советского Союза. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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