Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Чебуреки — это вкусное, но не самое полезное блюдо. Однако, если немного изменить рецепт, можно получить его более здоровую и лёгкую версию. Такие чебуреки в народе называют кутабами, где традиционную мясную начинку заменяют зеленью или овощами. А разнообразие начинки позволяет адаптировать блюдо на любой вкус.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чебуреки

Что такое кутабы

Кутабы — это тонкие лепёшки с начинкой, которые обжариваются без масла. Классический вариант включает зелень, лук и сливочное масло. Но вы можете поэкспериментировать с начинкой, добавляя картофель, сыр, тыкву, морковь или даже яйца.

Ингредиенты для теста и начинки:

Для теста:

375 г муки,

6 г соли,

200 мл воды,

30 мл растительного масла.

Для начинки:

200 г любой зелени,

1 луковица,

50 г сливочного масла,

соль по вкусу.

Как приготовить кутабы

Замешивание теста:

В муке сделайте углубление, добавьте половину растительного масла, соль и воду комнатной температуры. Замесите тесто вилкой, подсыпая муку с краёв.

В отдельной миске смешайте оставшуюся муку с горячей водой, солью и оставшимся маслом.

Соедините обе массы ("горячее" и "холодное" тесто) и вымесите до эластичности. Накройте миской и оставьте на 1 час.

Подготовка начинки:

Мелко порубите зелень и лук.

Обжарьте их с небольшим количеством сливочного масла до мягкости.

Формирование кутабов:

Разделите тесто на порции и скатайте в шарики. Каждый шарик раскатайте в тонкий круг.

На одну половинку круга выложите начинку, оставив по краям 1 см.

Накройте второй половинкой и плотно защипните края, срезав излишки теста.

Обжарка:

На сухой горячей сковороде обжарьте кутабы с каждой стороны по 2 минуты до появления золотистых пятен.

Сразу после обжарки смажьте готовые кутабы сливочным маслом.

Советы для идеальных кутабов:

Используйте любую зелень по вкусу: укроп, петрушку, кинзу или шпинат. Для большей сытности добавьте в начинку сыр или картофельное пюре. Подавайте кутабы горячими, дополнив сметаной или натуральным йогуртом.

Уточнения

Чебуре́к — изначально блюдо крымскотатарской кухни, также входит в кухню мариупольских греков (под названием чир-чир) и северокавказских народов. Получило распространение и в других регионах бывшего Советского Союза.



