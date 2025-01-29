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Хотите удивить гостей? Мраморный брауни с начинкой точно станет хитом

2:14
Еда

Этот брауни с творожным сыром — идеальный десерт для любителей шоколадных угощений. Его мраморная текстура и нежная сырная начинка поднимут настроение и станут отличным дополнением к чаепитию.

брауни
Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
брауни

Ингредиенты (на 12 порций)

  • Творожный сыр — 180 г..
  • Сливочное масло — 100 г..
  • Горький шоколад — 320 г..
  • Коричневый сахар — 100 г..
  • Сахар — 30 г..
  • Куриные яйца — 4 шт..
  • Ванильная паста — 2 ч. л..
  • Соль — 1/2 ч. л..
  • Какао-порошок — 60 г..
  • Пшеничная мука — 55 г..
  • Растительное масло — 5 мл..

Приготовление

  • Разогрейте духовку до 160 градусов, подготовьте все ингредиенты.
  • В сотейнике растопите сливочное масло и подогрейте его, пока не начнут появляться пузырьки.
  • Снимите с огня и добавьте горький шоколад, перемешайте. Накройте крышкой и оставьте на 5 минут, чтобы шоколад растопился. После этого перемешайте до получения однородной массы.
  • В взбитую шоколадную массу добавьте три яйца, коричневый сахар и ванильную пасту, хорошо перемешайте.
  • Добавьте соль, какао-порошок и муку, перемешайте до однородности.
  • В форму для выпечки, смазанную растительным маслом, выложите тесто и разровняйте его.
  • Взбейте творожный сыр с белым сахаром и яйцом до мягкости и плотной консистенции.
  • Ложкой выложите сырную массу на тесто в форме, создавая островки.
  • Воспользуйтесь шпажкой или ножом, чтобы провести по тесту круговыми движениями и создать мраморный рисунок.
  • Отправьте брауни в духовку и выпекайте 40-45 минут. Чтобы белый слой не подрумянился, прикройте форму фольгой.
  • Проверьте готовность, воткнув шпажку: она должна выйти с влажными крошками. Остудите брауни на решетке перед подачей.

Наслаждайтесь мраморным брауни с любимым напитком!

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown - "коричневый"; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога. Традиционно для американской кухни.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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