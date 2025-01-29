Хотите удивить гостей? Мраморный брауни с начинкой точно станет хитом

Этот брауни с творожным сыром — идеальный десерт для любителей шоколадных угощений. Его мраморная текстура и нежная сырная начинка поднимут настроение и станут отличным дополнением к чаепитию.
Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
брауни
Ингредиенты (на 12 порций)
Творожный сыр — 180 г..
Сливочное масло — 100 г..
Горький шоколад — 320 г..
Коричневый сахар — 100 г..
Сахар — 30 г..
Куриные яйца — 4 шт..
Ванильная паста — 2 ч. л..
Соль — 1/2 ч. л..
Какао-порошок — 60 г..
Пшеничная мука — 55 г..
Растительное масло — 5 мл..
Приготовление
Разогрейте духовку до 160 градусов, подготовьте все ингредиенты.
В сотейнике растопите сливочное масло и подогрейте его, пока не начнут появляться пузырьки.
Снимите с огня и добавьте горький шоколад, перемешайте. Накройте крышкой и оставьте на 5 минут, чтобы шоколад растопился. После этого перемешайте до получения однородной массы.
В взбитую шоколадную массу добавьте три яйца, коричневый сахар и ванильную пасту, хорошо перемешайте.
Добавьте соль, какао-порошок и муку, перемешайте до однородности.
В форму для выпечки, смазанную растительным маслом, выложите тесто и разровняйте его.
Взбейте творожный сыр с белым сахаром и яйцом до мягкости и плотной консистенции.
Ложкой выложите сырную массу на тесто в форме, создавая островки.
Воспользуйтесь шпажкой или ножом, чтобы провести по тесту круговыми движениями и создать мраморный рисунок.
Отправьте брауни в духовку и выпекайте 40-45 минут. Чтобы белый слой не подрумянился, прикройте форму фольгой.
Проверьте готовность, воткнув шпажку: она должна выйти с влажными крошками. Остудите брауни на решетке перед подачей.
Наслаждайтесь мраморным брауни с любимым напитком!
Уточнения
Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown - "коричневый"; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога. Традиционно для американской кухни.