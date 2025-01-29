Хотите удивить гостей? Мраморный брауни с начинкой точно станет хитом

2:14 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот брауни с творожным сыром — идеальный десерт для любителей шоколадных угощений. Его мраморная текстура и нежная сырная начинка поднимут настроение и станут отличным дополнением к чаепитию.

Фото: flickr.com by Steph Laing, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ брауни

Ингредиенты (на 12 порций)

Творожный сыр — 180 г..

Сливочное масло — 100 г..

Горький шоколад — 320 г..

Коричневый сахар — 100 г..

Сахар — 30 г..

Куриные яйца — 4 шт..

Ванильная паста — 2 ч. л..

Соль — 1/2 ч. л..

Какао-порошок — 60 г..

Пшеничная мука — 55 г..

Растительное масло — 5 мл..

Приготовление

Разогрейте духовку до 160 градусов, подготовьте все ингредиенты.

В сотейнике растопите сливочное масло и подогрейте его, пока не начнут появляться пузырьки.

Снимите с огня и добавьте горький шоколад, перемешайте. Накройте крышкой и оставьте на 5 минут, чтобы шоколад растопился. После этого перемешайте до получения однородной массы.

В взбитую шоколадную массу добавьте три яйца, коричневый сахар и ванильную пасту, хорошо перемешайте.

Добавьте соль, какао-порошок и муку, перемешайте до однородности.

В форму для выпечки, смазанную растительным маслом, выложите тесто и разровняйте его.

Взбейте творожный сыр с белым сахаром и яйцом до мягкости и плотной консистенции.

Ложкой выложите сырную массу на тесто в форме, создавая островки.

Воспользуйтесь шпажкой или ножом, чтобы провести по тесту круговыми движениями и создать мраморный рисунок.

Отправьте брауни в духовку и выпекайте 40-45 минут. Чтобы белый слой не подрумянился, прикройте форму фольгой.

Проверьте готовность, воткнув шпажку: она должна выйти с влажными крошками. Остудите брауни на решетке перед подачей.

Наслаждайтесь мраморным брауни с любимым напитком!

Уточнения

Бра́уни (англ. Chocolate brownie) — шоколадное пирожное характерного коричневого цвета (англ. brown - "коричневый"; отсюда и название), прямоугольные куски нарезанного шоколадного пирога. Традиционно для американской кухни.

