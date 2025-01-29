Вкусный сырный суп на каждый день: рецепт, который не подведёт

Сырный суп — простое, но изысканное блюдо, которое легко превратить в кулинарный шедевр. В этом рецепте гармонично сочетаются аромат сушёных белых грибов, нежность шампиньонов и утончённость трюфельного масла. Результат — насыщенный, согревающий суп, который впечатлит даже самых требовательных гурманов.
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сырный суп
Ингредиенты
Сушёные белые грибы — 40 г.
Картофель — 700 г.
Вода — 2 л.
Репчатый лук — 1 шт..
Морковь — 1 шт..
Растительное масло — 60 мл..
Шампиньоны — 200 г..
Сливочное масло — 20 г..
Плавленый сыр — 400 г..
Петрушка — 5 г..
Трюфельное масло — по вкусу.
Соль — по вкусу.
Молотый чёрный перец — по вкусу.
Как приготовить сырный суп
Подготовьте ингредиенты
Сушёные грибы промойте под холодной проточной водой, чтобы удалить песок.
Приготовьте грибной бульон
В кастрюлю налейте воду, добавьте белые грибы, доведите до кипения и варите 10 минут на небольшом огне.
Добавьте картофель
Очистите и нарежьте картофель. Отправьте его в кастрюлю с грибным бульоном и варите ещё 10 минут, пока картофель не станет мягким.
Приготовьте зажарку
Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке.
Обжарьте лук на разогретом растительном масле до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте ещё 3-4 минуты до мягкости.
Объедините компоненты
Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте плавленый сыр, доведите суп до кипения и размешайте до однородности.
Измельчите суп
С помощью погружного блендера пюрируйте суп. Ещё раз доведите его до кипения и снимите с огня. Посолите и поперчите по вкусу.
Обжарьте шампиньоны
Нарежьте грибы ломтиками и обжарьте на смеси сливочного и растительного масла до золотистого цвета.
Подача
Разлейте суп по тарелкам, сверху выложите обжаренные шампиньоны, полейте трюфельным маслом и украсьте мелко нарезанной петрушкой.
Уточнения
Сы́рный суп - питательный суп, основным компонентом которого является расплавленный сыр. В рецептуру сырных супов обычно входит небольшое число других ингредиентов.