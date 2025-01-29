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Вкусный сырный суп на каждый день: рецепт, который не подведёт

2:16
Еда

Сырный суп — простое, но изысканное блюдо, которое легко превратить в кулинарный шедевр. В этом рецепте гармонично сочетаются аромат сушёных белых грибов, нежность шампиньонов и утончённость трюфельного масла. Результат — насыщенный, согревающий суп, который впечатлит даже самых требовательных гурманов.

Сырный суп
Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сырный суп

Ингредиенты

  • Сушёные белые грибы — 40 г.
  • Картофель — 700 г.
  • Вода — 2 л.
  • Репчатый лук — 1 шт..
  • Морковь — 1 шт..
  • Растительное масло — 60 мл..
  • Шампиньоны — 200 г..
  • Сливочное масло — 20 г..
  • Плавленый сыр — 400 г..
  • Петрушка — 5 г..
  • Трюфельное масло — по вкусу.
  • Соль — по вкусу.
  • Молотый чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить сырный суп

Подготовьте ингредиенты

  • Сушёные грибы промойте под холодной проточной водой, чтобы удалить песок.

Приготовьте грибной бульон

  • В кастрюлю налейте воду, добавьте белые грибы, доведите до кипения и варите 10 минут на небольшом огне.

Добавьте картофель

  • Очистите и нарежьте картофель. Отправьте его в кастрюлю с грибным бульоном и варите ещё 10 минут, пока картофель не станет мягким.

Приготовьте зажарку

  • Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке.
  • Обжарьте лук на разогретом растительном масле до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте ещё 3-4 минуты до мягкости.

Объедините компоненты

  • Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте плавленый сыр, доведите суп до кипения и размешайте до однородности.

Измельчите суп

  • С помощью погружного блендера пюрируйте суп. Ещё раз доведите его до кипения и снимите с огня. Посолите и поперчите по вкусу.

Обжарьте шампиньоны

  • Нарежьте грибы ломтиками и обжарьте на смеси сливочного и растительного масла до золотистого цвета.

Подача

Разлейте суп по тарелкам, сверху выложите обжаренные шампиньоны, полейте трюфельным маслом и украсьте мелко нарезанной петрушкой.

Уточнения

Сы́рный суп - питательный суп, основным компонентом которого является расплавленный сыр. В рецептуру сырных супов обычно входит небольшое число других ингредиентов.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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