Вкусный сырный суп на каждый день: рецепт, который не подведёт

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Сырный суп — простое, но изысканное блюдо, которое легко превратить в кулинарный шедевр. В этом рецепте гармонично сочетаются аромат сушёных белых грибов, нежность шампиньонов и утончённость трюфельного масла. Результат — насыщенный, согревающий суп, который впечатлит даже самых требовательных гурманов.

Фото: commons.wikimedia.org by stu_spivack, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Сырный суп

Ингредиенты

Сушёные белые грибы — 40 г.

Картофель — 700 г.

Вода — 2 л.

Репчатый лук — 1 шт..

Морковь — 1 шт..

Растительное масло — 60 мл..

Шампиньоны — 200 г..

Сливочное масло — 20 г..

Плавленый сыр — 400 г..

Петрушка — 5 г..

Трюфельное масло — по вкусу.

Соль — по вкусу.

Молотый чёрный перец — по вкусу.

Как приготовить сырный суп

Подготовьте ингредиенты

Сушёные грибы промойте под холодной проточной водой, чтобы удалить песок.

Приготовьте грибной бульон

В кастрюлю налейте воду, добавьте белые грибы, доведите до кипения и варите 10 минут на небольшом огне.

Добавьте картофель

Очистите и нарежьте картофель. Отправьте его в кастрюлю с грибным бульоном и варите ещё 10 минут, пока картофель не станет мягким.

Приготовьте зажарку

Лук мелко нарежьте, морковь натрите на крупной тёрке.

Обжарьте лук на разогретом растительном масле до прозрачности. Добавьте морковь и готовьте ещё 3-4 минуты до мягкости.

Объедините компоненты

Переложите зажарку в кастрюлю. Добавьте плавленый сыр, доведите суп до кипения и размешайте до однородности.

Измельчите суп

С помощью погружного блендера пюрируйте суп. Ещё раз доведите его до кипения и снимите с огня. Посолите и поперчите по вкусу.

Обжарьте шампиньоны

Нарежьте грибы ломтиками и обжарьте на смеси сливочного и растительного масла до золотистого цвета.

Подача

Разлейте суп по тарелкам, сверху выложите обжаренные шампиньоны, полейте трюфельным маслом и украсьте мелко нарезанной петрушкой.

Уточнения

Сы́рный суп - питательный суп, основным компонентом которого является расплавленный сыр. В рецептуру сырных супов обычно входит небольшое число других ингредиентов.

