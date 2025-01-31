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Взбитые сливки и сиропы: главный враг вашего кофе

2:08
Еда

Кофе в чистом виде нравится не всем — характерная горчинка черного кофе многим кажется слишком резкой. Поэтому любители напитка часто добавляют в него дополнительные ингредиенты. Однако, как выяснили эксперты, некоторые из этих добавок могут нанести вред организму.

Чашка кофе
Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Чашка кофе

Что лучше исключить из кофе

  1. Искусственные подсластители:
    На первый взгляд, аспартам и другие заменители сахара кажутся отличной альтернативой, но это не так. Эксперты предупреждают, что искусственные подсластители негативно влияют на кишечник, вызывая дисбиоз. Это может нарушить пищеварение и спровоцировать воспаление.
  2. Сливки:
    Калорийные и насыщенные жирами сливки вызывают скачки уровня сахара в крови, что способствует набору веса. Кроме того, они увеличивают уровень холестерина, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе.
  3. Сиропы:
    Популярные добавки для кофе в кофейнях, такие как ванильный или карамельный сироп, содержат огромное количество сахара. Частое их употребление не только приводит к набору веса, но и увеличивает риск диабета. Помимо этого, избыток сахара может стать причиной воспалений и преждевременного старения кожи.
  4. Взбитые сливки:
    Этот топинг, хоть и выглядит аппетитно, — ещё одна калорийная бомба. Взбитые сливки содержат сахар и пустые калории, которые быстро повышают уровень сахара в крови, но не утоляют голод. Это может привести к перееданию в течение дня.

Что добавить вместо вредных ингредиентов

Диетолог Дана Элис Ханнес предлагает полезные и вкусные альтернативы.

Например:

  1. Растительное молоко: Миндальное, овсяное или кокосовое молоко добавят кофе мягкости и приятного вкуса.
  2. Пряности: Корица, кардамон или мускатный орех не только придадут напитку аромат, но и подарят пользу благодаря антиоксидантам.

Выбирая эти добавки, вы сохраните вкус кофе и поддержите здоровье.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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