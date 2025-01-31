Взбитые сливки и сиропы: главный враг вашего кофе

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Кофе в чистом виде нравится не всем — характерная горчинка черного кофе многим кажется слишком резкой. Поэтому любители напитка часто добавляют в него дополнительные ингредиенты. Однако, как выяснили эксперты, некоторые из этих добавок могут нанести вред организму.

Фото: commons.wikimedia.org by Rab Fyfe, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Чашка кофе

Что лучше исключить из кофе

Искусственные подсластители:

На первый взгляд, аспартам и другие заменители сахара кажутся отличной альтернативой, но это не так. Эксперты предупреждают, что искусственные подсластители негативно влияют на кишечник, вызывая дисбиоз. Это может нарушить пищеварение и спровоцировать воспаление. Сливки:

Калорийные и насыщенные жирами сливки вызывают скачки уровня сахара в крови, что способствует набору веса. Кроме того, они увеличивают уровень холестерина, что негативно сказывается на сердечно-сосудистой системе. Сиропы:

Популярные добавки для кофе в кофейнях, такие как ванильный или карамельный сироп, содержат огромное количество сахара. Частое их употребление не только приводит к набору веса, но и увеличивает риск диабета. Помимо этого, избыток сахара может стать причиной воспалений и преждевременного старения кожи. Взбитые сливки:

Этот топинг, хоть и выглядит аппетитно, — ещё одна калорийная бомба. Взбитые сливки содержат сахар и пустые калории, которые быстро повышают уровень сахара в крови, но не утоляют голод. Это может привести к перееданию в течение дня.

Что добавить вместо вредных ингредиентов

Диетолог Дана Элис Ханнес предлагает полезные и вкусные альтернативы.

Например:

Растительное молоко: Миндальное, овсяное или кокосовое молоко добавят кофе мягкости и приятного вкуса. Пряности: Корица, кардамон или мускатный орех не только придадут напитку аромат, но и подарят пользу благодаря антиоксидантам.

Выбирая эти добавки, вы сохраните вкус кофе и поддержите здоровье.