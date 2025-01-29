Секреты французских поваров: идеальный луковый суп у вас дома

Луковый суп — это не просто блюдо, а настоящая классика французской кухни, которая находит отклик в сердцах ценителей по всему миру. Этот наваристый суп с мягким карамелизированным луком и гренками способен согреть и удовлетворить, а его аромат вызовет восторг у каждого.
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луковый суп
Ингредиенты
Репчатый лук: 1/2 кг.
Тимьян: 10 г.
Сливочное масло: 50 г.
Чеснок: 50 г.
Сахар: 15 г.
Коньяк: 100 мл.
Говяжий бульон: 1 л.
Соус демигляс: 100 г.
Белый хлеб: 4 куска.
Лук-резанец и петрушка: по вкусу.
Сыр грюйер: 60 г.
Приготовление
Для лучшего вкуса используйте молодой свежий репчатый лук. Нарежьте его тонкими кольцами, можно воспользоваться мандолиной, чтобы ускорить процесс.
Вымойте и порубите листья тимьяна — чем мельче, тем больше аромата они отдадут.
Обжаривайте лук порциями по 500 г в сотейнике с маслом. Начните на сильном огне, помешивая, пока лук не начнет желтеть и размягчаться. Обычно на это уходит 7-15 минут. После каждой порции переложите лук в другую емкость.
Когда весь лук обжарится и приобретет янтарный цвет, добавьте чеснок и продолжайте жарить на среднем огне. Важно не отвлекаться, иначе лук пригорит, и вкус изменится на горький.
После часовой обжарки лук ужарится в 10 раз, оставаясь золотистым и карамельным. Обязательно соберите и вмешивайте нагар, который образуется на дне сотейника — именно он придаст супу особый вкус.
Добавьте сахар и перемешивайте до его растворения. Лук потемнеет, а затем добавьте половину тимьяна и тщательно перемешайте.
Влейте коньяк и аккуратно подожгите его. Это придаст супу пикантность и насыщенность, а спирт быстро испарится.
Введите бульон и соус демигляс, попробуйте и доведите до нужного вкуса солью и перцем.
Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите 1 час, регулярно проверяя консистенцию.
Готовый суп должен быть густым, но не слишком плотным, с равномерно распределенным луком и насыщенным цветом.
Гренки приготовьте из вчерашнего хлеба, нарезав его на порции и подсушив в духовке или на гриле. Следите, чтобы они не стали сухарями.
Добавьте в суп измельченные лук-резанец и петрушку, смешанные с оставшимся тимьяном, и перемешайте.
Подавайте суп в маленьких горшочках или тарелках. Положите сверху гренку, утопите ее в бульоне, она пропитается, но все равно всплывет.
Посыпьте тертым сыром, равномерно распределите его и запеките в разогретой духовке 2 минуты, пока сыр не расплавится и не образует корочку.
Заключение
Этот луковый суп с гренками — идеальный способ согреться в холодное время года. Сложность в приготовлении компенсируется непередаваемым вкусом и ароматом. Наслаждайтесь этим кулинарным шедевром, который дарит тепло и уют.
Уточнения
Францу́зский лу́ковый суп (фр. soupe à l'oignon) — лук в бульоне с сыром и гренками (крутонами). Луковые супы очень популярны с древних времён.