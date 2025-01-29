Секреты французских поваров: идеальный луковый суп у вас дома

3:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Луковый суп — это не просто блюдо, а настоящая классика французской кухни, которая находит отклик в сердцах ценителей по всему миру. Этот наваристый суп с мягким карамелизированным луком и гренками способен согреть и удовлетворить, а его аромат вызовет восторг у каждого.

Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Луковый суп

Ингредиенты

Репчатый лук: 1/2 кг.

Тимьян: 10 г.

Сливочное масло: 50 г.

Чеснок: 50 г.

Сахар: 15 г.

Коньяк: 100 мл.

Говяжий бульон: 1 л.

Соус демигляс: 100 г.

Белый хлеб: 4 куска.

Лук-резанец и петрушка: по вкусу.

Сыр грюйер: 60 г.

Приготовление

Для лучшего вкуса используйте молодой свежий репчатый лук. Нарежьте его тонкими кольцами, можно воспользоваться мандолиной, чтобы ускорить процесс.

Вымойте и порубите листья тимьяна — чем мельче, тем больше аромата они отдадут.

Обжаривайте лук порциями по 500 г в сотейнике с маслом. Начните на сильном огне, помешивая, пока лук не начнет желтеть и размягчаться. Обычно на это уходит 7-15 минут. После каждой порции переложите лук в другую емкость.

Когда весь лук обжарится и приобретет янтарный цвет, добавьте чеснок и продолжайте жарить на среднем огне. Важно не отвлекаться, иначе лук пригорит, и вкус изменится на горький.

После часовой обжарки лук ужарится в 10 раз, оставаясь золотистым и карамельным. Обязательно соберите и вмешивайте нагар, который образуется на дне сотейника — именно он придаст супу особый вкус.

Добавьте сахар и перемешивайте до его растворения. Лук потемнеет, а затем добавьте половину тимьяна и тщательно перемешайте.

Влейте коньяк и аккуратно подожгите его. Это придаст супу пикантность и насыщенность, а спирт быстро испарится.

Введите бульон и соус демигляс, попробуйте и доведите до нужного вкуса солью и перцем.

Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите 1 час, регулярно проверяя консистенцию.

Готовый суп должен быть густым, но не слишком плотным, с равномерно распределенным луком и насыщенным цветом.

Гренки приготовьте из вчерашнего хлеба, нарезав его на порции и подсушив в духовке или на гриле. Следите, чтобы они не стали сухарями.

Добавьте в суп измельченные лук-резанец и петрушку, смешанные с оставшимся тимьяном, и перемешайте.

Подавайте суп в маленьких горшочках или тарелках. Положите сверху гренку, утопите ее в бульоне, она пропитается, но все равно всплывет.

Посыпьте тертым сыром, равномерно распределите его и запеките в разогретой духовке 2 минуты, пока сыр не расплавится и не образует корочку.

Заключение

Этот луковый суп с гренками — идеальный способ согреться в холодное время года. Сложность в приготовлении компенсируется непередаваемым вкусом и ароматом. Наслаждайтесь этим кулинарным шедевром, который дарит тепло и уют.

Уточнения

Францу́зский лу́ковый суп (фр. soupe à l'oignon) — лук в бульоне с сыром и гренками (крутонами). Луковые супы очень популярны с древних времён.

