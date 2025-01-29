Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гуманоидные роботы изменят рынок труда
Что посадить в тени, чтобы получить вкусные и полезные овощи — секреты огородников
Врач высказался о смерти племянника актёра Олега Янковского от цирроза печени
Оторвали пистолет на АЗС? Вот что нужно сделать сразу — простой план действий
Салат с курицей и овощами: лёгкий рецепт для стройной фигуры
Шторы, которые украсят любую комнату: секреты удачного выбора
Эти дизайнерские сочетания сделают ваш интерьер стильным и уникальным
5 симптомов, указывающих на дефицит витамина B12
Вкусный сырный суп на каждый день: рецепт, который не подведёт

Секреты французских поваров: идеальный луковый суп у вас дома

3:25
Еда

Луковый суп — это не просто блюдо, а настоящая классика французской кухни, которая находит отклик в сердцах ценителей по всему миру. Этот наваристый суп с мягким карамелизированным луком и гренками способен согреть и удовлетворить, а его аромат вызовет восторг у каждого.

Луковый суп
Фото: commons.wikimedia.org by Ralph Daily, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Луковый суп

Ингредиенты

  • Репчатый лук: 1/2 кг.
  • Тимьян: 10 г.
  • Сливочное масло: 50 г.
  • Чеснок: 50 г.
  • Сахар: 15 г.
  • Коньяк: 100 мл.
  • Говяжий бульон: 1 л.
  • Соус демигляс: 100 г.
  • Белый хлеб: 4 куска.
  • Лук-резанец и петрушка: по вкусу.
  • Сыр грюйер: 60 г.

Приготовление

  • Для лучшего вкуса используйте молодой свежий репчатый лук. Нарежьте его тонкими кольцами, можно воспользоваться мандолиной, чтобы ускорить процесс.
  • Вымойте и порубите листья тимьяна — чем мельче, тем больше аромата они отдадут.
  • Обжаривайте лук порциями по 500 г в сотейнике с маслом. Начните на сильном огне, помешивая, пока лук не начнет желтеть и размягчаться. Обычно на это уходит 7-15 минут. После каждой порции переложите лук в другую емкость.
  • Когда весь лук обжарится и приобретет янтарный цвет, добавьте чеснок и продолжайте жарить на среднем огне. Важно не отвлекаться, иначе лук пригорит, и вкус изменится на горький.
  • После часовой обжарки лук ужарится в 10 раз, оставаясь золотистым и карамельным. Обязательно соберите и вмешивайте нагар, который образуется на дне сотейника — именно он придаст супу особый вкус.
  • Добавьте сахар и перемешивайте до его растворения. Лук потемнеет, а затем добавьте половину тимьяна и тщательно перемешайте.
  • Влейте коньяк и аккуратно подожгите его. Это придаст супу пикантность и насыщенность, а спирт быстро испарится.
  • Введите бульон и соус демигляс, попробуйте и доведите до нужного вкуса солью и перцем.
  • Доведите суп до кипения, затем уменьшите огонь и варите 1 час, регулярно проверяя консистенцию.
  • Готовый суп должен быть густым, но не слишком плотным, с равномерно распределенным луком и насыщенным цветом.
  • Гренки приготовьте из вчерашнего хлеба, нарезав его на порции и подсушив в духовке или на гриле. Следите, чтобы они не стали сухарями.
  • Добавьте в суп измельченные лук-резанец и петрушку, смешанные с оставшимся тимьяном, и перемешайте.
  • Подавайте суп в маленьких горшочках или тарелках. Положите сверху гренку, утопите ее в бульоне, она пропитается, но все равно всплывет.
  • Посыпьте тертым сыром, равномерно распределите его и запеките в разогретой духовке 2 минуты, пока сыр не расплавится и не образует корочку.

Заключение

Этот луковый суп с гренками — идеальный способ согреться в холодное время года. Сложность в приготовлении компенсируется непередаваемым вкусом и ароматом. Наслаждайтесь этим кулинарным шедевром, который дарит тепло и уют.

Уточнения

Францу́зский лу́ковый суп (фр. soupe à l'oignon) — лук в бульоне с сыром и гренками (крутонами). Луковые супы очень популярны с древних времён.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает
Еда и рецепты
Жарьте котлеты и стейки без брызг: простой лайфхак, который работает Аудио 
Жилье за счет государства: кому положено и как добиться
Недвижимость
Жилье за счет государства: кому положено и как добиться Аудио 
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Садоводство, цветоводство
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас Аудио 
Популярное
МСБ: карта и список курортов без мазута в Чёрном море на 2025 год

Названы курорты Чёрного моря без мазута — альтернатив Анапе для туристов в сезоне-2025. Опубликована карта безопасности курортов Черноморья без угроз.

Где в Чёрном море нет мазута и можно безопасно отдыхать летом-2025
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Грязь под капотом исчезнет за минуты — простой способ чистки двигателя
Антитренды весны-2025: какие куртки точно не стоит носить
Этот кляр получается всегда: хрустящая и нежная корочка для ваших блюд
Сирия выдвинула России два неприемлемых условия для сохранения военных баз Любовь Степушова Самолёт Ил-86. Первый советский гигант пассажирских перевозок Дмитрий Плотников Украинские схемы воровства могут потопить демократов США, да и самого Зеленского Юрий Бочаров
Здоровье Алисы Фрейндлих вызывает беспокойство: мне сейчас тяжело говорить
Свиное сало и физические нагрузки: почему это работает
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Огород мечты начинается в феврале: три культуры, которые стоит посеять на рассаду уже сейчас
Последние материалы
Оторвали пистолет на АЗС? Вот что нужно сделать сразу — простой план действий
Салат с курицей и овощами: лёгкий рецепт для стройной фигуры
Шторы, которые украсят любую комнату: секреты удачного выбора
Эти дизайнерские сочетания сделают ваш интерьер стильным и уникальным
5 симптомов, указывающих на дефицит витамина B12
Вкусный сырный суп на каждый день: рецепт, который не подведёт
Страх темноты у собак: как понять питомца и помочь ему справиться с тревогой
Разлив мазута: модели показывают угрозу для Кавказа и Крыма
Тренировки против пирожных: как справиться с тягой к сладостям?
Этот простой трюк с пасынками увеличит урожай томатов в разы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.